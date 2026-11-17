Snapshot Η FEMA θα πραγματοποιήσει πανεθνική δοκιμή του Συστήματος Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης διάρκειας ενός λεπτού στις 9:20 ώρα Ελλάδος.

Κατά τη δοκιμή, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί θα μεταδώσουν προειδοποιητικό μήνυμα χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από το κοινό.

Η δοκιμή δεν θα περιλαμβάνει ασύρματες ειδοποιήσεις σε κινητά τηλέφωνα όπως είχε γίνει το 2023.

Η FEMA διέψευσε τις φήμες για μπλακάουτ ή κρυφή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διαβεβαιώνοντας ότι η δοκιμή είναι προγραμματισμένη και ασφαλής.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η πρόσφατη σειρά διακοπών λειτουργίας και τεχνικών προβλημάτων έχει προκαλέσει δυσπιστία και ανησυχία στο κοινό. Snapshot powered by AI

Στις 9:20 ώρα Ελλάδος, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) θα πραγματοποιήσει πανεθνική δοκιμή του Συστήματος Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (EAS), σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC).

Το εθνικό σύστημα προειδοποίησης έχει σχεδιαστεί ώστε εξουσιοδοτημένοι αξιωματούχοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των πολιτειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορούν να μεταδίδουν επείγουσες πληροφορίες στους πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα ή ειδοποιήσεις Amber Alert για εξαφανίσεις παιδιών.

«Τα συστήματα συναγερμού και προειδοποίησης της FEMA διασφαλίζουν ότι δεν χάνεται ούτε δευτερόλεπτο για να λάβετε τις κρίσιμες πληροφορίες που χρειάζεστε ώστε να παραμείνετε ασφαλείς», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κάμερον Χάμιλτον, σε ανακοίνωση της 16ης Νοεμβρίου.

«Οι επιχειρησιακές δοκιμές, όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί αύριο, μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε πιθανά προβλήματα πριν εκδηλωθεί μια πραγματική έκτακτη ανάγκη».

Παρότι οι Αμερικανοί βρίσκονται σε αναστάτωση μετά τις ανησυχητικές διακοπές λειτουργίας που καταγράφονται από την περασμένη Πέμπτη, μεταξύ αυτών η διακοπή του Microsoft Outlook σε περίπου 70 χώρες για σχεδόν δύο ημέρες, η πρωτοφανής πανεθνική αναστολή απογειώσεων που επέβαλε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και τα τεχνικά προβλήματα που προκάλεσαν δυσλειτουργίες σε όλες τις μεγάλες τράπεζες μόλις χθες— είναι σημαντικό να θυμούνται ότι ο συγκεκριμένος συναγερμός είναι απολύτως προγραμματισμένος.

Εάν την ώρα της δοκιμής σημειωθεί πραγματική έκτακτη ανάγκη ή σημαντικό καιρικό φαινόμενο, ως εναλλακτική ημερομηνία έχει οριστεί η 3η Δεκεμβρίου.

Τι θα μεταδοθεί σε τηλεόραση και ραδιόφωνο

Κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης, η οποία θα διαρκέσει ένα λεπτό, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα θα διακόψουν το κανονικό τους πρόγραμμα και θα μεταδώσουν το ακόλουθο μήνυμα:

«Αυτή είναι μια πανεθνική δοκιμή του Συστήματος Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης, που εκδίδεται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Πρόκειται μόνο για δοκιμή. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από το κοινό».

Η FEMA υποχρεούται από τον νόμο να πραγματοποιεί τη δοκιμή τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. Η προηγούμενη έγινε τον Οκτώβριο του 2023.

Ωστόσο, η φετινή δοκιμή δεν θα περιλαμβάνει ασύρματες ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα, τα οποία δεν θα ηχήσουν ούτε θα δονηθούν, όπως είχε συμβεί το 2023.

Οι φήμες για μπλακάουτ και η απάντηση της FEMA

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρατεί ήδη ανησυχία για ένα υποτιθέμενο μπλακάουτ διάρκειας 90 ημερών. Ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν μάλιστα ότι μια μεγάλη διακοπή ρεύματος τη συγκεκριμένη ημερομηνία είχε προβλεφθεί το 2023 στο επεισόδιο των «Simpsons» με τίτλο «It’s a Blunderful Life».

Η FEMA επιχείρησε να καθησυχάσει τους πολίτες, απαντώντας στις φήμες με ανάρτησή της στο Χ.

«Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα», αναφέρει η υπηρεσία. «Η δοκιμή διαρκεί ένα λεπτό και δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Κανένα μπλακάουτ, καμία κρυφή κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις δεν έπεισαν όλους τους πολίτες.

«Ίσως θα έπρεπε να είστε πιο επιφυλακτικοί στο σημείο περί μηδενικών μπλακάουτ, έκτακτων περιστατικών και διακοπών λειτουργίας… Το ιστορικό των τελευταίων ημερών δεν είναι καθησυχαστικό», σχολίασε ένας δύσπιστος χρήστης.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν ένα τέτοιο περιστατικό την ημέρα, οπότε καταλαβαίνετε πόσο ύποπτο φαίνεται όλο αυτό, σωστά;» έγραψε ένας άλλος, αναφερόμενος στα πρόσφατα συμβάντα που έχουν προκαλέσει ανησυχία σε εθνικό επίπεδο.

«Θα πάρουμε μόνοι μας τις αποφάσεις μας, ευχαριστούμε. Κανείς δεν σας ακούει πια», σχολίασε ένας ακόμη.

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