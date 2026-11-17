Snapshot Ο πρώην πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια μεταφέρθηκε με χειροπέδες, αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος σε στρατιωτική φυλακή λόγω της ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο της Ueno Bank.

Η μεταφορά του έγινε μετά τις αποκαλύψεις για προνόμια και ανέσεις που είχε ενώ κρατούνταν στην Προεδρική Φρουρά.

Ο Πένια πρέπει να παραμείνει σε διαρκή επικοινωνία με το δικαστήριο και να διαμένει χωριστά από άλλους κρατούμενους που ερευνώνται στο ίδιο ποινικό φάκελο.

Η διαμάχη για τις συνθήκες κράτησης οδήγησε στην απομάκρυνση του συνταγματάρχη Χοσέ Νταϊούμπ από την ηγεσία της Προεδρικής Φρουράς.

Ο Πένια διώκεται για κατάχρηση εμπιστοσύνης, διαχείριση προς ίδιο όφελος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σχετικά με την οικονομική κατάρρευση της Ueno Bank. Snapshot powered by AI

Ο πρώην πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια μεταφέρθηκε τη Δευτέρα, ανήμερα των γενεθλίων του, στη στρατιωτική φυλακή Vinas Cue, στην Ασουνσιόν, όπου εισήχθη με χειροπέδες, αλεξίσφαιρο γιλέκο και προστατευτικό κράνος, εν μέσω της ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο της Ueno Bank.

H απόφαση για τη μεταφορά του ελήφθη από δικαστή μετά τις αποκαλύψεις ότι όσο κρατούνταν στην Προεδρική Φρουρά, είχε διάφορα προνόμια και ανέσεις που περιελάμβαναν, ακόμα και εξοπλισμό γυμναστικής

Σε αντίθεση με την προηγούμενη μεταφορά του, αυτή τη φορά μεταφέρθηκε με δεμένα χέρια και υπό ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

🚨ESPOSADO A VIÑAS CUÉ EN SU CUMPLEAÑOS. -El expresidente, Santiago Peña llegó con casco y chaleco antibalas el día que cumplió 48 años. -Así es el lugar donde el expresidente quedará recluido en prisión preventiva. 📍 Cárcel militar de Viñas Cué https://t.co/qyyV4WiFfE — Raúl Bogarín (@Raulbogarin) November 16, 2026

Μεταξύ των δικαστικών εντολών προς το Ανώτατο Στρατιωτικό Δικαστήριο, είναι ότι ο κρατούμενος πρέπει να παραμείνει «σε ελεύθερη επικοινωνία και στη διάθεση» του δικαστηρίου και οι οι σωφρονιστικές αρχές να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας» με στόχο την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του πρώην αρχηγού κράτους.

Μεταξύ των όρων που καθορίστηκαν περιλαμβάνεται η διαμονή του χωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, ιδίως από τα άτομα που ερευνώνται μαζί του στον ίδιο ποινικό φάκελο.

Η διαμάχη σχετικά με τις συνθήκες κράτησης είχε επίσης επιπτώσεις στο εσωτερικό της στρατιωτικής δομής.

Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Πέδρο Αλιάνα, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του συνταγματάρχη Χοσέ Νταϊούμπ, ο οποίος ηγούνταν του Προεδρικού Σώματος Φρουράς από τις 20 Οκτωβρίου.

Ο Πένια παραμένει υπό δίωξη για φερόμενα αδικήματα κατάχρησης εμπιστοσύνης, διαχείρισης προς όφελός του και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Η έρευνα αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ποινικών ευθυνών στις πράξεις που φέρεται να προκάλεσαν την οικονομική κατάρρευση και την επακόλουθη παρέμβαση της Ueno Bank, ενός από τα τραπεζικά ιδρύματα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην Παραγουάη.

Ο Πένια συν ελήφθη στις 6 Νοεμβρίου, λίγες ώρες αφότου η Γερουσία της Παραγουάης τον κήρυξε ένοχο για κακή άσκηση των καθηκόντων του σε διαδικασία πολιτικής δίκης και διέταξε την απομάκρυνσή του από την Προεδρία.

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