Παραγουάη: Καθαιρέθηκε ο πρόδρος Πένια μετά την τραπεζική κρίση

Ο πρόεδρος του Κογκρέσου, Μπασίλιο Νούνιεζ, τοποθετεί την προεδρική κορδέλα στον Πέδρο Αλιάνα, καθώς ο τελευταίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως νέος πρόεδρος της Παραγουάης, μετά την απομάκρυνση του Σαντιάγο Πένα από τη Γερουσία λόγω κατηγοριών...

Snapshot Ο Σανγο Πένιααιρέθηκε από την προεδρία της Παραγουάης λόγω ευθυνών στην τραπεζική κρίση.

Η κρίση άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

Η Γερουσία έκρινε ομόφωνα τον Πένια ένοχο για «κακή άσκηση των καθηκόντων του».

Η απόφαση πάρθηκε με 44 ψήφους υπέρ από τα 45 μέλη της Γερουσίας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Παραγουάης από το 2023, ο Σαντιάγο Πένια, καθαιρέθηκε χθες Παρασκευή, στο πέρας της δίκης του στη Γερουσία, εξαιτίας των ευθυνών του στην τραπεζική κρίση που άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

Η Γερουσία έκρινε ομόφωνα, με ψήφους των 44 παρόντων --από το σύνολο των 45 μελών της-- ένοχο τον κ. Πένια για «κακή άσκηση των καθηκόντων του» και «κατά συνέπεια, τον απάλλαξε από το αξίωμα του προέδρου», συνόψισε ο πρόεδρός της Μπασίλιο Νούνιες.

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