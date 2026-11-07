Παραγουάη: Καθαιρέθηκε ο πρόδρος Πένια μετά την τραπεζική κρίση
Η Γερουσία έκρινε ομόφωνα, με ψήφους των 44 παρόντων --από το σύνολο των 45 μελών της-- ένοχο τον κ. Πένια για «κακή άσκηση των καθηκόντων του»
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- Ο Σανγο Πένιααιρέθηκε από την προεδρία της Παραγουάης λόγω ευθυνών στην τραπεζική κρίση.
- Η κρίση άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.
- Η Γερουσία έκρινε ομόφωνα τον Πένια ένοχο για «κακή άσκηση των καθηκόντων του».
- Η απόφαση πάρθηκε με 44 ψήφους υπέρ από τα 45 μέλη της Γερουσίας.
Ο πρόεδρος της Παραγουάης από το 2023, ο Σαντιάγο Πένια, καθαιρέθηκε χθες Παρασκευή, στο πέρας της δίκης του στη Γερουσία, εξαιτίας των ευθυνών του στην τραπεζική κρίση που άφησε σχεδόν 3 εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.
Η Γερουσία έκρινε ομόφωνα, με ψήφους των 44 παρόντων --από το σύνολο των 45 μελών της-- ένοχο τον κ. Πένια για «κακή άσκηση των καθηκόντων του» και «κατά συνέπεια, τον απάλλαξε από το αξίωμα του προέδρου», συνόψισε ο πρόεδρός της Μπασίλιο Νούνιες.
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