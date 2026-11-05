Παραγουάη: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πένια

Snapshot Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, παραιτήθηκε.

Η παραίτηση ήρθε μετά την κατάρρευση μιας σημαντικής εταιρείας ψηφιακών δανείων.

Ο Πένια είχε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με την συγκεκριμένη εταιρεία.

Η κατάρρευση προκάλεσε την απώλεια πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς για σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια παραιτήθηκε, μετά την κατάρρευση μιας τράπεζας με την οποία είχε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις. Η υπόθεση άσκησε έντονη πίεση στον Πένια καθώς σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας δεν είχε πρόσβαση στους ψηφιακούς λογαριασμούς του.

Ο Πένια ανέφερε σε μήνυμα ότι παραιτείται «έχοντας κατά νου τη σταθερότητα της χώρας μας, την κοινωνική ειρήνη και την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς».

Οι επιπτώσεις από την κατάρρευση της τράπεζας «Ueno» οδήγησαν την Τρίτη στην παραίτηση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 8 τραπεζικών στελεχών. Η υπόθεση έχει υποσκάψει τη φήμη της χώρας ως ενός σταθερού προορισμού για τις ξένες επενδύσεις και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο εσωτερικό.

Η αντιπολίτευση είχε συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για σήμερα, Πέμπτη, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής πρότασης μομφής στο Κογκρέσο και διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του Πένια.

Ο Πένια, ο οποίος είναι σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε επίσης χάσει την υποστήριξη μελών του συντηρητικού κόμματός του. Η απόφασή του να παραιτηθεί πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία, η οποία, σύμφωνα με βουλευτές, πιθανότατα θα ενεργήσει γρήγορα προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην προεδρία.