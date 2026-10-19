Σκληρά πλάνα: Ένοπλοι απαγάγουν Βραζιλιάνο ναρκοβαρόνο και εκτελούν τη σύντροφό του στο πεζοδρόμιο

Snapshot Ένοπ εισέβαλαν σε κατοικία στην Παραγουάη, σκότωσαν τη Βραζιλιάνα Καρολίνα Μπενίτες Άρσε και απήγαγαν τον 26χρονο Μαρσέλο Χουάν Ορτίζ Μούρα.

Οι δράστες, περίπου δέκα, φορούσαν στρατιωτική ενδυμασία και χρησιμοποίησαν δύο οχήματα για τη διαφυγή τους.

Η Καρολίνα φαίνεται να αντιστάθηκε στην απαγωγή, γεγονός που οδήγησε στη δολοφονία της στο πεζοδρόμιο.

Ο απαχθείς φέρεται να έχει σχέση με λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Βραζιλία, αλλά δεν έχει ζητηθεί λύτρα μέχρι στιγμής.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Μια ομάδα οπλισμένων ανδρών εισέβαλε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μια κατοικία στο Πέδρο Χουάν Καμπαγιέρο της Παραγουάης, μια πόλη στα σύνορα με τη Βραζιλία, όπου σκότωσε την Καρολίνα Μπενίτες Άρσε και απήγαγε με τη βία τον Μαρσέλο Χουάν Ορτίζ Μούρα.

Σύμφωνα με τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία της υπόθεσης, 6 ένοπλοι δράστες μπήκαν από το πάρκινγκ και παρέμειναν στον χώρο λιγότερο από τρία λεπτά.

Περίπου δύο λεπτά αργότερα, έβγαλαν έξω τον 26χρονο Μαρσέλο Χουάν Ορτίζ Μούρα, ο οποίος φορούσε μόνο εσώρουχα, ήταν ξυπόλητος και είχε τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Οι άνδρες τον μετέφεραν σε ένα γκρι φορτηγάκι και εγκατέλειψαν τον τόπο του εγκλήματος.

#Nacionales | 😨 Atentado a una brasileña y rapto de su pareja en PJC 📹 Cámaras de circuito cerrado muestran el momento donde unos 10 hombres armados atentaron contra la vida de Carolina Benítez Arce, de nacionalidad brasileña, luego de poner resistencia para no ser raptada junto a su pareja. 🚨 Los criminales llevaron a la fuerza a Marcelo Juan Ortiz Moura, pareja de la víctima, cuyo paradero sigue siendo desconocido. 🔍 Las investigaciones continúan. 📻#Universo970AM — Universo 970 AM (@Universo970py) October 19, 2026

Η Αστυνομία ανέφερε ότι η ομάδα ενδέχεται να αποτελείτο από περίπου δέκα άτομα, τα οποία μετακινούνταν με δύο οχήματα, και φορούσαν σκούρα στρατιωτική τακτική ενδυμασία.

Αφού απομάκρυναν τον Ορτίζ, οι δράστες έβγαλαν έξω την 27χρονη Βραζιλιάνα. Η γυναίκα έπεσε στο πεζοδρόμιο και δέχτηκε αρκετές σφαίρες, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά που επικαλείται η εφημερίδα ABC Color.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν η κοπέλα προσπάθησε να εμποδίσει τους δράστες να απαγάγουν τον σύντροφό του.

🔴INSEGURIDAD IMPARABLE: MATAN A UNA BRASILEÑA Y RAPTAN A SU PAREJA EN PEDRO JUAN CABALLERO ◾La quietud de la madrugada del lunes se quebró brutalmente alrededor de las 04:00 en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero. Sobre las calles Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, el rugido de los motores anunció la llegada de la violencia: cerca de diez hombres fuertemente armados con fusiles y enfundados en ropas tácticas de color negro irrumpieron de golpe en una vivienda particular. Se desplazaban en dos camionetas Toyota Fortuner, una de color gris y otra blanca. ◾Los atacantes penetraron en la residencia con un objetivo claro: llevarse por la fuerza a los moradores de la casa, una pareja joven integrada por Carolina Benites Arce, una ciudadana brasileña de 27 años, y Marcelo Juan Ortiz Moura, de 26 años. Sin embargo, el plan inicial derivó rápidamente en tragedia. Carolina intentó resistirse al secuestro de ambos y, ante su desesperada oposición, los agresores abrieron fuego directamente contra ella, ejecutándola a balazos en el acto. ◾Con la joven ya sin vida sobre el suelo, el comando armado redujo y sometió bajo fuertes amenazas a Marcelo Juan Ortiz Moura, obligándolo a subir a la camioneta Fortuner gris. En cuestión de minutos, ambos vehículos desaparecieron velozmente en la penumbra, dejando atrás un escenario sangriento y llevándose al joven con rumbo e identidad desconocidos. ◾Tras recibir la alerta a través de la frecuencia radial, los agentes del Departamento de Investigaciones Regional Amambay se desplegaron de urgencia hasta el inmueble, donde hallaron el cadáver de la víctima con múltiples heridas causadas por proyectiles de arma de fuego. La Policía Nacional dio inmediata participación al Ministerio Público para iniciar el procedimiento fiscal e investigativo que sigue en pleno curso para dar con el paradero de la persona raptada y la identidad del grupo criminal. Vía @AM_1080 y @ABCDigital — Cuarto Poder Py (@CuartoPoder_Py) October 19, 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, ο απαχθείς φέρεται να έχει υποθέσεις που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Βραζιλία. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί αίτημα για λύτρα ούτε υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με την τύχη του.

Η Εισαγγελία και η Αστυνομία συνεχίζουν την έρευνα για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να διαπιστώσουν το κίνητρο της επίθεσης στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Παραγουάης και Βραζιλίας.

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