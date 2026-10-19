Σκληρά πλάνα: Ένοπλοι απαγάγουν Βραζιλιάνο ναρκοβαρόνο και εκτελούν τη σύντροφό του στο πεζοδρόμιο
Η τύχη του 26χρονου απαχθέντα παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχει υπάρξει επικοινωνία για λύτρα
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- Ένοπ εισέβαλαν σε κατοικία στην Παραγουάη, σκότωσαν τη Βραζιλιάνα Καρολίνα Μπενίτες Άρσε και απήγαγαν τον 26χρονο Μαρσέλο Χουάν Ορτίζ Μούρα.
- Οι δράστες, περίπου δέκα, φορούσαν στρατιωτική ενδυμασία και χρησιμοποίησαν δύο οχήματα για τη διαφυγή τους.
- Η Καρολίνα φαίνεται να αντιστάθηκε στην απαγωγή, γεγονός που οδήγησε στη δολοφονία της στο πεζοδρόμιο.
- Ο απαχθείς φέρεται να έχει σχέση με λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Βραζιλία, αλλά δεν έχει ζητηθεί λύτρα μέχρι στιγμής.
- Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των κινήτρων της επίθεσης.
Μια ομάδα οπλισμένων ανδρών εισέβαλε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μια κατοικία στο Πέδρο Χουάν Καμπαγιέρο της Παραγουάης, μια πόλη στα σύνορα με τη Βραζιλία, όπου σκότωσε την Καρολίνα Μπενίτες Άρσε και απήγαγε με τη βία τον Μαρσέλο Χουάν Ορτίζ Μούρα.
Σύμφωνα με τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία της υπόθεσης, 6 ένοπλοι δράστες μπήκαν από το πάρκινγκ και παρέμειναν στον χώρο λιγότερο από τρία λεπτά.
Περίπου δύο λεπτά αργότερα, έβγαλαν έξω τον 26χρονο Μαρσέλο Χουάν Ορτίζ Μούρα, ο οποίος φορούσε μόνο εσώρουχα, ήταν ξυπόλητος και είχε τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Οι άνδρες τον μετέφεραν σε ένα γκρι φορτηγάκι και εγκατέλειψαν τον τόπο του εγκλήματος.
Η Αστυνομία ανέφερε ότι η ομάδα ενδέχεται να αποτελείτο από περίπου δέκα άτομα, τα οποία μετακινούνταν με δύο οχήματα, και φορούσαν σκούρα στρατιωτική τακτική ενδυμασία.
Αφού απομάκρυναν τον Ορτίζ, οι δράστες έβγαλαν έξω την 27χρονη Βραζιλιάνα. Η γυναίκα έπεσε στο πεζοδρόμιο και δέχτηκε αρκετές σφαίρες, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά που επικαλείται η εφημερίδα ABC Color.
Οι ερευνητές εξετάζουν αν η κοπέλα προσπάθησε να εμποδίσει τους δράστες να απαγάγουν τον σύντροφό του.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, ο απαχθείς φέρεται να έχει υποθέσεις που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στη Βραζιλία. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί αίτημα για λύτρα ούτε υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με την τύχη του.
Η Εισαγγελία και η Αστυνομία συνεχίζουν την έρευνα για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να διαπιστώσουν το κίνητρο της επίθεσης στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Παραγουάης και Βραζιλίας.