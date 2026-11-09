Παραγουάη: Έφοδος της αστυνομίας στην έπαυλη του πρώην Προέδρου. Ψευδότοιχοι και κρυμμένες θυρίδες

Ο πρώην Πρόεδρος καθαιρέθηκε και συνελήφθη 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Παραγουάη: Έφοδος της αστυνομίας στην έπαυλη του πρώην Προέδρου. Ψευδότοιχοι και κρυμμένες θυρίδες

Φωτογραφία που δόθηκε από την Εισαγγελία της Παραγουάης σε έφοδο στο σπίτι του πρώην προέδρου της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια 

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αστυνομία της Παραγουάης ανακάλυψε μυστικό θησαυροφυλάκιο με ψευδότοιχο και εξελιγμένο ισραηλινό σύστημα ασφαλείας στην έπαυλη του πρώην προέδρου Σαντιάγο Πένια.
  • Ο Πένια κατηγορείται για παραβίαση εμπιστοσύνης και κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με δάνεια από την Ueno Bank που χρηματοδότησαν την έπαυλή του.
  • Η Ueno Bank τέθηκε υπό παρέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα της Παραγουάης λόγω σοβαρών χρηματοοικονομικών προβλημάτων και μείωσης της φερεγγυότητας της κάτω από το νόμιμο όριο.
  • Η δέσμευση λογαριασμών της τράπεζας προκάλεσε κοινωνικές αναταραχές, που οδήγησαν στην παραίτηση, καθαίρεση και σύλληψη του Πένια.
  • Ο Πένια προφυλακίστηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση και του επιβλήθηκε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών.
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Ένα μυστικό θησαυροφυλάκιο, κρυμμένο πίσω από έναν ψεύτικο τοίχο, ανακάλυψαν οι αρχές της Παραγουάης στο πλαίσιο εφόδου στην θερινή έπαυλη του πρώην προέδρου της χώρας, ο οποίος καθαιρέθηκε για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο της Ueno Bank, κατηγορούμενος για παραβίαση εμπιστοσύνης και διαχείρισης για δικό του όφελος.

Οι έρευνες το απόγεyμα της Κυριακής στην εξοχική κατοικία του Σαντιάγο Πένια στο Σαν Μπερναρντίνο, εντόπισε το μυστικό δωμάτιο, η πρόσβαση στο οποίο ωστόσο δεν ήταν αρχικά δυνατή λόγω του εξελιγμένου συστήματος ασφαλείας του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Παραγουάης «ABC Color», κατά τη διάρκεια της έρευνας στο ακίνητο οι πράκτορες βρήκαν ένα θησαυροφυλάκιο κρυμμένο πίσω από έναν ψεύτικο τοίχο εφοδιασμένο με ένα περίπλοκο θωρακισμένο σύστημα ασφαλείας που δεν μπορούσε να ανοίξει αμέσως.

«Η συνοδεία εισαγγελέα-αστυνομίας έφτασε στη δεύτερη πόρτα του θησαυροφυλακίου που βρίσκεται στην έπαυλη του Σαντιάγο Πένια, η οποία βρίσκεται πίσω από έναν ψεύτικο τοίχο εξοπλισμένο και διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας ισραηλινής προέλευσης», ανέφερε η εφημερίδα της Παραγουάης.

Το σπίτι κατέχει κεντρική θέση στην κατηγορία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 13 Μαΐου 2024, με τον Πένια ήδη στην προεδρία, η Ueno Bank του χορήγησε δύο ταυτόχρονα δάνεια ύψους περίπου 600.000 δολάρια ΗΠΑ για την ανέγερση της κατοικίας, το κόστος της οποίας ανήλθε σε περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι μηνιαίες δόσεις, ύψους 37.200 δολάρια, ισοδυναμούσαν με το εξαπλάσιο του προεδρικού μισθού του, που ανερχόταν σε σχεδόν 6.000 δολάρια.

Το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Παραγουάης (BCP) αποφάσισε ομόφωνα στις 2 Νοεμβρίου να προβεί σε παρέμβαση στην Ueno Bank, αφού οι προσαρμογές στις οικονομικές της καταστάσεις οδήγησαν τον δείκτη φερεγγυότητάς της κάτω από το μισό του νόμιμου ελάχιστου ορίου.

Η δέσμευση των λογαριασμών, που ανακοινώθηκε στις 3 Νοεμβρίου, οδήγησε τους αποταμιευτές και τους συνταξιούχους στους δρόμους, προκαλώντας πολιτικές εξελίξεις με την αρχικά παραίτηση του Προέδρου, τη μετέπειτα καθαίρεσή του και εν τέλει τη σύλληψή του

Το Σάββατο, η Εισαγγελία τον κατηγόρησε ως υποκινητή της παραβίασης εμπιστοσύνης και ως δράστη κατάχρησης εξουσίας προς όφελός του. Ο Πένια αρνήθηκε να καταθέσει. Διατάχθηκε η προφυλάκισή του στο Προεδρικό Σώμα Φρουράς, μια στρατιωτική εγκατάσταση στην Ασουνσιόν, ενώ η δικαιοσύνη δέσμευσε τα περιουσιακά του στοιχεία και τους λογαριασμούς του.

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