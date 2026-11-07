Παραγουάη: Πρόεδρος ορκίσθηκε ο Πέδρο Αγιάνα

Ο πρόεδρος του Κογκρέσου, Μπασίλιο Νούνιεζ, τοποθετεί την προεδρική κορδέλα στον Πέδρο Αλιάνα, καθώς ο τελευταίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως νέος πρόεδρος της Παραγουάης, μετά την απομάκρυνση του Σαντιάγο Πένα από τη Γερουσία λόγω κατηγοριών...

Snapshot Ο Πέδρο Αγιάνα ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Παραγουάης μετά την καθαίρεση του Σαντιάγο Πένια από τη Γερουσία.

Η καθαίρεση του Πένια οφείλεται σε ευθύνες για το τραπεζικό σκάνδαλο που άφησε σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

Ο Αγιάνα υποσχέθηκε πλήρη αποζημίωση στους πολίτες που επλήγησαν από το χρηματοπιστωτικό χάος.

Ο νέος πρόεδρος ανήκει στο ίδιο κόμμα με τον προκατόχό του και θα ολοκληρώσει τη θητεία που έληγε το 2028.

Η Γερουσία καθαίρεσε ομόφωνα τον Πένια για κακή άσκηση των καθηκόντων του, λόγω της κατάρρευσης της τράπεζας Ueno. Snapshot powered by AI

Ο αντιπρόεδρος της Παραγουάης Πέδρο Αγιάνα ορκίστηκε χθες Παρασκευή νέος πρόεδρος της χώρας, μετά την καθαίρεση από τη Γερουσία του Σαντιάγο Πένια, εξαιτίας των ευθυνών του για το τραπεζικό σκάνδαλο που άφησε σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους.

«Οι συμπατριώτες που περνούν τόσο δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του χρηματοπιστωτικού χάους θα αποζημιωθούν στο ακέραιο. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους», υποσχέθηκε ο κ. Αγιάνα, 52 ετών, κατά τη διάρκεια σύντομης τοποθέτησής του στη Γερουσία μετά την ορκωμοσία του.

Ο κ. Αγιάνα ανήκει στο κόμμα Κολοράδο (δεξιά) του προκατόχου του, η θητεία του οποίου κανονικά θα ολοκληρωνόταν το 2028. Ορκίστηκε αφού η άνω Βουλή έκρινε ομόφωνα τον κ. Πένια ένοχο για «κακή» άσκηση των καθηκόντων του και τον καθαίρεσε από το αξίωμά του, εν μέσω της καταστροφής της τράπεζας Ueno.