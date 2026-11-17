Snapshot Ο Τζένσ Χουάνγκ δήλωσε πρόθυμος να επιστρέψει ως διευθύνων σύμβουλος της Nvidia αν το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο.

Ο πρώην CEO έλαβε έντονη στήριξη από εργαζομένους, επενδυτές και πελάτες μετά την αποχώρησή του.

Η επιστροφή του θεωρείται ότι θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων και της εταιρείας.

Η ανακοίνωση του Χουάνγκ οδήγησε σε ανάκαμψη των χρηματιστηριακών δεικτών Bitcoin, S&P 500 και Nasdaq κατά περισσότερο από 1%. Snapshot powered by AI

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έσπασε τη σιωπή του, χαρακτηρίζοντας «συγκλονιστικό» το κύμα στήριξης που δέχεται και δηλώνοντας πρόθυμος να επιστρέψει στην ηγεσία της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι πρόθυμος να επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, εφόσον του το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο, είπε στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.

«Από τότε που αποχώρησα, έχω δεχθεί καταιγισμό εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς εταίρους και πελάτες της Nvidia να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος», ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του.

«Εάν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι η επιστροφή μου εξυπηρετεί το συμφέρον των μετόχων μας, των εργαζομένων μας, της εταιρείας και της Αμερικής, θα ήταν τιμή μου να ανταποκριθώ σε αυτές τις εκκλήσεις και να επιστρέψω στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου».

Μετά την είδηση, το bitcoin, ο S&P 500 και ο Nasdaq ανέκαμψαν όλοι κατά περισσότερο από 1% από τα χαμηλά της συνεδρίασης.

Διαβάστε επίσης