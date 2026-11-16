Ο Τραμπ αμφισβητεί τους ισχυρισμούς ότι η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκoπος της Κίνας

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν λίγο πριν αναχωρήσει για τις Φιλιππίνες και την Κίνα, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση με Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Τραμπ αμφισβητεί τους ισχυρισμούς ότι η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκoπος της Κίνας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά καθώς επιβιβάζεται στο Air Force One στη Στρατιωτική Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, καθ’ οδόν προς τη Μανίλα, όπου θα συμμετάσχει στην 49η Σύνοδο Κορυφής της ASEAN, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς ότι η Άλις Χουάνγκ είναι Kινέζα κατάσκοπος, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της Nvidia παρά το σκάνδαλο της εξωσυζυγικής σχέσης του.
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι σχέσεις με την Κίνα είναι περίπλοκες και ότι και οι δύο χώρες παίζουν «παιχνίδια» μεταξύ τους.
  • Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Quad στις Φιλιππίνες, στη Σύνοδο του APEC στο Σενζέν και σε τριμερή συνάντηση με τους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σενζέν.
  • Το Πεκίνο και το Κρεμλίνο χαρακτήρισαν τη συνάντηση κορυφής ως εξαιρετικά σημαντική για τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και τη στρατηγική σταθερότητα.
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«Δεν ξέρω αν είναι Κινέζα κατάσκοπος. Για κάθε όμορφη γυναίκα που προέρχεται από την Κίνα λένε ότι είναι κατάσκοπος», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλτν Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά με την Άλις Χουάνγκ, την Κινέζα επιχειρηματία, τη σχέση του με την οποία παραδέχθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρώην επικεφαλής της Nvidia, προκαλώντας ένα τσουνάμι εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, και απομακρύνοντάς τον από τη θέση της εταιρίας που ίδρυσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στις Φιλιππίνες και την Κίνα, είπε πως θα χαιρέτιζε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής του γίγαντα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, ακόμη και μετά το σκάνδαλο της εξωσυζυγικής του σχέσης.

Απαντώντας σε δημοσίευμα των Financial Times που ισχυριζόταν ότι ο Χουάνγκ είχε συγκροτήσει ένα «κέντρο επιχειρήσεων» με τη συμμετοχή επιφανών στελεχών της Σίλικον Βάλεϊ, προκειμένου να κάνει εκστρατεία για την επιστροφή του, ο Τράμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι ο Τζένσεν πρέπει να επιστρέψει — πολλοί άνθρωποι το ζητούν από τον Τζένσεν — πιστεύουν ότι ο Τζένσεν πρέπει να επιστρέψει. Αυτό σίγουρα δεν είναι κακή ιδέα»,είπε.

Όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες που εκφράζουν οι Αμερικανοί σχετικά με την εθνική ασφάλεια, είπε: «Η Κίνα παίζει παιχνίδια μαζί μας και εμείς παίζουμε παιχνίδια με την Κίνα». Τόνισε επίσης ότι έχει καλές σχέσεις με την Κίνα.

Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Quad στη Μανίλα των Φιλιππίνων και στη Σύνοδο Κορυφής του APEC στο Σενζέν της Κίνας. Στη συνέχεια, στις 19 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Σενζέν.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε την εκδήλωση ως «πρωτοποριακής σημασίας» και ανέφερε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν για την «παγκόσμια ειρήνη». «Θα ανταλλάξουν απόψεις σε βάθος σχετικά με τη διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, κάτι που έχει πρωτοποριακή σημασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, σύμφωνα με το Reuters.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι «δύσκολο να υπερεκτιμηθεί» η σημασία της συνόδου κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Σενζέν.

«Η σημασία και ο συμβολισμός αυτής της συνάντησης είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθούν», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και το AFP, τη Δευτέρα.

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