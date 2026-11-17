Snapshot Η Ιωάννα Παλιοσπύρου εκφράζει σωματική και ψυχική εξάντληση μετά από έξι χρόνια αγώνων και το πρόσφατο χειρουργείο στο Λονδίνο.

Αναφέρει ότι έχει ανάγκη από αγάπη, κατανόηση και στήριξη, όχι απλώς να δείχνει δυνατή.

Ζητά να μην την αποκαλούν πια δυνατή, καθώς έχει εξαντληθεί από αυτήν την εικόνα.

Τονίζει ότι δεν θέλει επιβραβεύσεις για το πώς αντέχει τις δυσκολίες, αλλά πραγματική στήριξη και κατανόηση. Snapshot powered by AI

Για την σωματική και ψυχική εξάντληση που αισθάνεται έπειτα από έξι χρόνια αγώνων να δείχνει δυνατή, έκανε λόγο σε ανάρτησή της στο Instagram η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μετά το νέο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει στο μήνυμα που έστειλε στους διαδικτυακούς της ακολούθους, αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο από το να δείχνει δυνατή είναι να λάβει αγάπη, κατανόηση και στήριξη.

Όπως σημειώνεται πάνω στο βίντεο: «Ονειρεύομαι να μην με αποκαλέσουν ποτέ ξανά δυνατή. Έχω εξαντληθεί από το να είμαι δυνατή. Θέλω στήριξη. Θέλω αγάπη. Θέλω κατανόηση. Δεν θέλω χτυπήματα στην πλάτη για το πόσο καλά καταφέρνω να αντέχω το κάθε χτύπημα».

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη τη στήριξη και την αγάπη σας», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

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