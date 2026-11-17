Snapshot Ο δημοσιογράφος Καμίλο Ροντρίγκες δολοφονήθηκε σε ενέδρα ενόπλων σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο κοντά στη Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα.

Ο Ροντρίγκες είχε καταγγείλει διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικών και εμπόρων ναρκωτικών και είχε δεχθεί απειλές θανάτου από συμμορίες.

Πρόκειται για την πρώτη δολοφονία δημοσιογράφου στην Κόστα Ρίκα εδώ και 25 χρόνια.

Η πρόεδρος Λάουρα Φερνάντες καταδίκασε τη δολοφονία και διέταξε την αστυνομία να εντοπίσει και τιμωρήσει τους δράστες.

Η δολοφονία σημειώνεται σε περίοδο αύξησης της εγκληματικότητας και των ανθρωποκτονιών στη χώρα λόγω ενίσχυσης των διακρατικών συμμοριών. Snapshot powered by AI

Ένας δημοσιογράφος από την Κόστα Ρίκα, ο οποίος είχε καταγγείλει φερόμενες διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικών και εμπόρων ναρκωτικών στην κεντροαμερικανική χώρα, δολοφονήθηκε σε ενέδρα που έστησαν ένοπλοι σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Λίγο νωρίτερα είχε αποκαλύψει ότι δεχόταν απειλές θανάτου, από συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών.

ASESINAN A PERIODISTA QUE DENUNCIABA PRESUNTOS VÍNCULOS ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y SECTORES POLÍTICOS EN COSTA RICA 🇨🇷🚨 El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez, de 51 años, fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre mientras conducía su vehículo en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Según los reportes preliminares, dos presuntos sicarios que viajaban en motocicleta interceptaron su camioneta y dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Rodríguez era conocido por denunciar públicamente presuntos casos de corrupción, narcotráfico y posibles vínculos entre organizaciones criminales y figuras políticas. Además, había denunciado amenazas contra su vida. — News On Demand (@OnDemand_News) November 17, 2026

Ο Καμίλο Ροντρίγκες, 50 ετών, οδηγούσε το αυτοκίνητό του βόρεια της πρωτεύουσας, Σαν Χοσέ, το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένοπλοι με δύο μοτοσικλέτες πλησίασαν το όχημα του και άνοιξαν πυρ, πριν διαδφύγουν, σύμφωνα με όσα κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Πρόκειται για την πρώτη δολοφονία δημοσιογράφου εδώ και 25 χρόνια στην Κόστα Ρίκα.

#Noticias Cámara de seguridad grabó el momento en el qué sicarios mataron la tarde de este lunes 16 de noviembre al periodista Camilo Rodríguez En las cercanías de DEKRA en Santo Domingo de Heredia sobre ruta 32 Video: Álvaro Sánchez https://t.co/tpJOH2EXFI — Mundo Escazú (@mundoescazu) November 17, 2026

Ο Ροντρίγκες, ανεξάρτητος δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια, είχε χρησιμοποιήσει βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κατονομάσει άτομα που κατηγορούσε για διαφθορά και συνδέσεις με οργανωμένο έγκλημα.

Σε ένα από τα βίντεό του, ισχυρίστηκε ότι η κατοικία της προέδρου της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες, είχε κατασκευαστεί από μια εταιρεία που, όπως ανέφερε, είχε δεσμούς με εγκληματική συμμορία.

Η Φερνάντες, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, μήνυσε τον δημοσιογράφο, κατηγορώντας τον για δυσφήμιση. Αντιδρώντας στη δολοφονία του μέσω βιντεομήνυματος, η Πρόεδρος καταδίκασε έντονα την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «λεκέ στην ελευθερία της έκφρασης».

Πρόσθεσε ότι είχε δώσει εντολή στην αστυνομία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να «τιμωρήσει τους δολοφόνους του Καμίλο».

Costa Rican journalist Camilo Rodriguez has been shot dead near the capital San Jose. Known for publishing allegations about links between politicians and drug traffickers, his killing is the country’s first known murder of a journalist in over two decades. https://t.co/3AjXfLeq7b — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 17, 2026

Το περιστατικό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι διακρατικές εγκληματικές συμμορίες ενισχύουν την παρουσία τους στη χώρα, οδηγώντας σε αύξηση του ποσοστού ανθρωποκτονιών, το οποίο παλαιότερα ήταν χαμηλό.