Κόστα Ρίκα: Εκτέλεσαν δημοσιογράφο σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο - Καρέ καρέ η δολοφονία
Ο Κοσταρικανός ανεξάρτητος δημοσιογράφος μιλούσε ανοιχτά για συνδέσεις του οργανωμένου εγκλήματος με πολιτικούς της χώρας
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- Ο δημοσιογράφος Καμίλο Ροντρίγκες δολοφονήθηκε σε ενέδρα ενόπλων σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο κοντά στη Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα.
- Ο Ροντρίγκες είχε καταγγείλει διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικών και εμπόρων ναρκωτικών και είχε δεχθεί απειλές θανάτου από συμμορίες.
- Πρόκειται για την πρώτη δολοφονία δημοσιογράφου στην Κόστα Ρίκα εδώ και 25 χρόνια.
- Η πρόεδρος Λάουρα Φερνάντες καταδίκασε τη δολοφονία και διέταξε την αστυνομία να εντοπίσει και τιμωρήσει τους δράστες.
- Η δολοφονία σημειώνεται σε περίοδο αύξησης της εγκληματικότητας και των ανθρωποκτονιών στη χώρα λόγω ενίσχυσης των διακρατικών συμμοριών.
Ένας δημοσιογράφος από την Κόστα Ρίκα, ο οποίος είχε καταγγείλει φερόμενες διασυνδέσεις μεταξύ πολιτικών και εμπόρων ναρκωτικών στην κεντροαμερικανική χώρα, δολοφονήθηκε σε ενέδρα που έστησαν ένοπλοι σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Λίγο νωρίτερα είχε αποκαλύψει ότι δεχόταν απειλές θανάτου, από συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών.
Ο Καμίλο Ροντρίγκες, 50 ετών, οδηγούσε το αυτοκίνητό του βόρεια της πρωτεύουσας, Σαν Χοσέ, το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένοπλοι με δύο μοτοσικλέτες πλησίασαν το όχημα του και άνοιξαν πυρ, πριν διαδφύγουν, σύμφωνα με όσα κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Πρόκειται για την πρώτη δολοφονία δημοσιογράφου εδώ και 25 χρόνια στην Κόστα Ρίκα.
Ο Ροντρίγκες, ανεξάρτητος δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια, είχε χρησιμοποιήσει βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κατονομάσει άτομα που κατηγορούσε για διαφθορά και συνδέσεις με οργανωμένο έγκλημα.
Σε ένα από τα βίντεό του, ισχυρίστηκε ότι η κατοικία της προέδρου της Κόστα Ρίκα, Λάουρα Φερνάντες, είχε κατασκευαστεί από μια εταιρεία που, όπως ανέφερε, είχε δεσμούς με εγκληματική συμμορία.
Η Φερνάντες, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, μήνυσε τον δημοσιογράφο, κατηγορώντας τον για δυσφήμιση. Αντιδρώντας στη δολοφονία του μέσω βιντεομήνυματος, η Πρόεδρος καταδίκασε έντονα την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «λεκέ στην ελευθερία της έκφρασης».
Πρόσθεσε ότι είχε δώσει εντολή στην αστυνομία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να «τιμωρήσει τους δολοφόνους του Καμίλο».
Το περιστατικό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι διακρατικές εγκληματικές συμμορίες ενισχύουν την παρουσία τους στη χώρα, οδηγώντας σε αύξηση του ποσοστού ανθρωποκτονιών, το οποίο παλαιότερα ήταν χαμηλό.