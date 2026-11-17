Snapshot Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα ρυζογκοφρετών με γεύση παρμεζάνα λόγω παρουσίας σκουληκιών.

Η ανάκληση αφορά το προϊόν «Rice Up Parmesan Rice Cakes» συσκευασίας 60 γραμμαρίων με αριθμό παρτίδας L07 26 27.

Το προϊόν εισάγεται από τη Βουλγαρία και διακινείται στην Ελλάδα από την εταιρεία «Καμπάση ΕΠΕ».

Η συγκεκριμένη παρτίδα έχει ημερομηνία ανάλωσης μέχρι 01.07.2027 και έχει ήδη αποσυρθεί από την αγορά.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το προϊόν και να ελέγξουν τα στοιχεία στη συσκευασία. Snapshot powered by AI

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας ρυζογκοφρετών με γεύση παρμεζάνα προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών στο προϊόν.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, πραγματοποίησε επιθεώρηση στο τρόφιμο «Rice Up Parmesan Rice Cakes», συσκευασίας 60 γραμμαρίων.

Πρόκειται για προϊόν που εισάγεται από τη Βουλγαρία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «Καμπάση ΕΠΕ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών στην παρτίδα με αριθμό L07 26 27 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από την 01.07.2027.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εμπορική ονομασία, τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία που αναγράφονται στη συσκευασία.

Δείτε το προϊόν:

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