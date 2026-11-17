Snapshot Ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 κατέπεσε σήμερα 17 Νοεμβρίου 2026 σε αγροτική περιοχή μεταξύ των Νόβα και Στάρα Πάζοβα στη Σερβία.

Ο πιλότος του αεροσκάφους έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

Το αεροσκάφος ανήκει στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία με βάση το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπατάινιτσα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και πυροσβεστικά και ασθενοφόρα.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια της συντριβής. Snapshot powered by AI

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2026, στη Σερβία, όταν ένας πιλότος έχασε τη ζωή του μετά από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους MiG-29. Το περιστατικό συνέβη σε αγροτική περιοχή μεταξύ των Νόβα και Στάρα Πάζοβα, βόρεια του Βελιγραδίου.

Σύμφωνα με αναφορές της σερβικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTS, το αεροσκάφος MiG-29, που ανήκει στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία με βάση το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπατάινιτσα, κατέπεσε σε αγροτική έκταση μεταξύ των περιοχών Νόβα και Στάρα Πάζοβα. Η ακριβής αιτία της συντριβής βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις του σερβικού στρατού, της αστυνομίας και της στρατονομίας, ενώ παράλληλα συμμετείχαν πυροσβεστικά κλιμάκια και ασθενοφόρα.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αιτίων και την αξιολόγηση των συνθηκών του ατυχήματος.