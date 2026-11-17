Snapshot Διαρροή άνω των 15 εκατομμυρίων εγγράφων της Deutsche Bank αποκαλύπτει απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συναλλαγές με αμφιλεγόμενους πελάτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σούινγκ φέρεται να πίεζε για μεγαλύτερο ρίσκο και να απέκρυπτε προβλήματα παρά τις υποσχέσεις για τερματισμό σκανδάλων.

Η τράπεζα διαχειριζόταν λογαριασμούς καταδικασμένων εγκληματιών, Ρώσων ολιγαρχών και αμφιλεγόμενων προσώπων, ενώ απέτυχε να εντοπίσει έγκαιρα δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αποκαλύφθηκαν συναλλαγές με τον Τζέφρι Έπσταϊν ύψους 582 εκατομμυρίων δολαρίων και σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και υποψίες για εμπλοκή σε παράνομες συμφωνίες όπλων.

Η Deutsche Bank δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνου από το 2019, αρνούμενη να σχολιάσει τρέχουσες ή παρελθούσες σχέσεις πελατών. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανής διαρροή δεδομένων της Deutsche Bank φέρνει στο φως περισσότερα από 15 εκατ. ηλεκτρονικά μηνύματα και εσωτερικά έγγραφα, αποκαλύπτοντας απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και συναλλαγές με αμφιλεγόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα αφορούν σε «προβληματικές συναλλαγές με ευαίσθητους πελάτες». Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανταλλάσσονται μεταξύ υπαλλήλων που εισηγούνται σχετικά με το εάν η τράπεζα θα πρέπει να ξεκινήσει, να συνεχίσει ή να τερματίσει τις επιχειρηματικές της σχέσεις.

Στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνονται «τεράστιος αριθμός» εσωτερικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πρακτικά συνεδριάσεων του εποπτικού συμβουλίου, εμπιστευτικές αναφορές, αρχεία συμμόρφωσης, ακόμη και αρχεία καταγραφής συνομιλιών εργαζομένων.

Πώς ήρθαν στη δημοσιότητα

Οι πληροφοριοδότες, μέσω Αμερικανού δικηγόρου, έστειλαν τα δεδομένα στην Νοτιοαφρικανή δικηγόρο Καντιζά Σαρίφε και στην Ινδή δημοσιογράφο Τζόζι Τζόζεφ και στη συνέχεια τα κοινοποίησαν σε 50 μέσα ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του γερμανικού περιοδικού, αλλά και του τηλεοπτικού δικτύου ZDF.

Τη διεθνή έρευνα «Inside Deutsche Bank» που συμμετείχαν 200 δημοσιογράφοι, συντόνισε ο νοτιοαφρικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Barracuda Media, με την υποστήριξη του Κέντρου Δεδομένων και Έρευνας στο Βερολίνο.

Στο στόχαστρο φέρεται να μπήκε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Σούινγκ, ο οποίος τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση to 2018, προκειμένου να βάλει τέλος σε σειρά σκανδάλων που αφορούσαν την τράπεζα.

Η συμμετοχή του Σουίνγκ σε σειρά υποθέσεων

Όπως αποκαλύπτουν τα έγγραφα, ο άνθρωπος που υποσχέθηκε τερματίσει τα σκάνδαλα, στην πραγματικότητα πίεζε για ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου, επέκρινε σφοδρά τους μηχανισμούς συμμόρφωσης και απέκρυψε ορισμένα από τα προβλήματα της τράπεζας από τους μετόχους.

Η έρευνα «Inside Deutsche Bank» αποκαλύπτει επίσης λογιστικά τεχνάσματα, δημοσιοποιήσεις οικονομικών στοιχείων που αγγίζουν τα όρια της εξαπάτησης, καθώς και μέχρι τώρα άγνωστες λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις της τράπεζας με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό που οδήγησε όμως τους πληροφοριοδότες να διεξάγουν έρευνα της τράπεζας ήταν οι σχέσεις της με ολιγάρχες και ρωσικά κεφάλαια. Σε ανακοίνωσή τους δήλωσαν ότι ενήργησαν προς το «δημόσιο συμφέρον» για να αποκαλύψουν τη συμπεριφορά της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων «ζητημάτων όπως λογαριασμοί που διατηρούν Ρώσοι ολιγάρχες». Ένας από αυτούς πρόσθεσε ότι «η τράπεζα χρειάζεται πλήρη αναμόρφωση στη διοίκηση και την κουλτούρα της».

Οι σχέσεις της τράπεζας με τον Τραμπ και τον Έπσταϊν

Όπως αναφέρει το Der Spiegel, η τράπεζα κολάκευε αρχικά τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να τον κερδίσει ως πελάτη, αλλά το 2017 έστειλε εκ παραδρομής τις φορολογικές δηλώσεις του σε λάθος άτομο χωρίς να τον ενημερώσει.

Στην περίπτωση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, η τράπεζα φέρεται να έχει επεξεργαστεί ύποπτες πληρωμές ύψους 582 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να αντιδράσει.

Η Deutsche Bank αποκάλυψε τις συναλλαγές σε έκθεση του 2019 προς τις αμερικανικές αρχές μετά τον θάνατο του Έσπαϊν στη φυλακή, ανέφερε η εφημερίδα. Η αξία των συναλλαγών στην έκθεση είναι σημαντικά υψηλότερη από την έκθεση που συνέταξε ο Αμερικανός γερουσιαστής, Ρον Βάιντεν, στην οποία αναφέρονταν περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες πληρωμές μέσω της Deutsche Bank.

Η έκθεση του 2019 περιλαμβάνει διάφορες πληρωμές σε γυναίκες, ύποπτη κατάχρηση φιλανθρωπικών δωρεών και μεταφορές χρημάτων από πλούσια άτομα, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή της επενδυτικής εταιρείας Apollo Global Management, Leon Black, και του δισεκατομμυριούχου Glenn Dubin, γράφουν οι Financial Times.

Ενδεικτικά ακόμη, το 2020, ένας υπάλληλος αποκάλυψε στοιχεία για ύποπτο δίκτυο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι είχαν ήδη διαρρεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Προηγουμένως, τα συστήματα ελέγχου είχαν καταγράψει μεμονωμένα προβλήματα, χωρίς ωστόσο να τα συνδέσουν μεταξύ τους. Η τράπεζα εντόπισε το μοτίβο μόνο τρία χρόνια αργότερα, με τον αρμόδιο διευθυντή να αναφέρει στο σχετικό σημείωμα: «Τα συστήματά μας απλώς δεν το ανίχνευσαν».

Συναλλαγές για όπλα, καταδικασμένοι εγκληματίες και δωρεές στο ΑfD

Σε άλλη περίπτωση, η DB επεξεργάστηκε χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στην Κολομβία, χωρίς να υποβάλει τις αντίστοιχες αναφορές για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος στη Γερμανία, όπως όφειλε. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ακόμη πώς η τράπεζα διευκόλυνε τις συμφωνίες όπλων, ακόμη και για την περίπτωση πωλήσεων σε «προβληματικές» χώρες, αλλά και πώς συνέχιζε να διαχειρίζεται λογαριασμούς δωρεών προς την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παρότι δημοσίως η ηγεσία της επέκρινε το ακροδεξιό κόμμα.

Η διαρροή εγείρει επίσης το ερώτημα εάν τα συστήματα ελέγχου της τράπεζας αποτελούσαν εμπόδιο σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε ένα εσωτερικό e-mail το 2017, ο Κρίστιαν Σούινγκ εξέφραζε τη θλίψη του για τις συνέπειες των αυστηρών ελέγχων πελατών που διενεργούσαν τα αρμόδια τμήματα της τράπεζας: «Η KYC (ενν. το τμήμα Know Your Customer, το οποίο αναφέρεται στη νομικά απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης των πελατών) σπάει τον λαιμό των εσόδων μας», έγραφε ο διευθύνων σύμβουλος.

Επιπλέον, τα έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα διατήρησε καταδικασμένους εγκληματίες, Ρώσους ολιγάρχες και διαπιστωμένους απατεώνες ως πελάτες επί χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις—και απέρριψε επανειλημμένα εσωτερικές ανησυχίες σχετικά με αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα Ρώσοι πελάτες της τράπεζας χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ως «πίσω πόρτα» για την πρόσβασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει στο ρεπορτάζ του το ZDF.

Τι δηλώνει η τράπεζα

Η Deutsche Bank από την πλευρά της δήλωσε ότι τα ζητήματα που αναφέρονται στην έρευνα χρονολογούνται πολλά χρόνια πριν - έως και δύο δεκαετίες - και υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει συνεργαστεί με τις αρχές για τη διευθέτησή τους.

«Είμαστε μια διαφορετική τράπεζα σήμερα. Έχουμε επενδύσει στον εσωτερικό έλεγχο, έχουμε ενισχύσει τη διαχείριση κινδύνου και έχουμε αλλάξει ριζικά την εταιρική μας κουλτούρα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην εφαρμογή της στρατηγικής μας, η επιτυχία της οποίας αντικατοπτρίζεται στα ρεκόρ κερδών του περασμένου έτους και των πιο πρόσφατων τριμήνων», τονίζει σε δήλωσή της η τράπεζα, αναφερόμενη στις ριζικές μεταρρυθμίσεις κατά την περίοδο 2019-2025, οι οποίες κόστισαν 7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει «πιθανές πρώην ή τρέχουσες σχέσεις με πελάτες» της.

Η Deutsche Bank έχει καταβάλει 18,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2012 για να διευθετήσει νομικές διαφορές που σχετίζονται με μια σειρά από σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένης της φερόμενης χειραγώγησης της αγοράς, του ξεπλύματος χρήματος από τη Ρωσία και των αδύναμων μηχανισμών ελέγχου, υπενθυμίζουν οι Financial Times.

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