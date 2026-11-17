Snapshot Εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που φέρει όνομα αποστολέα αλλά δεν έχει παραλήπτη.

Ο φάκελος περιέχει πιθανώς σκόνη, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό και την προληπτική εκκένωση του ισογείου του κτηρίου.

Στο σημείο κλήθηκε η ειδική Ομάδα ΧΒΡΠ απειλών της 1ης ΕΜΑΚ για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο φάκελος απομακρύνεται με αυστηρά πρωτόκολλα και θα παραδοθεί στον ΕΟΔΥ για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (17/11) για ύποπτο φάκελο που εντοπίστηκε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν φάκελο από το εξωτερικό ο οποίος κρίθηκε ύποπτος καθώς φέρει όνομα αποστολέα αλλά δεν έχει παραλήπτη. Στον φάκελο αναγράφεται μόνο η διεύθυνση «Κανελλοπούλου 4».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος φάκελος μάλλον έχει σκόνη στο εσωτερικό του.

Άμεσα τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο και αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του ισογείου του κτηρίου, ενώ στο σημείο κλήθηκε η ειδική Ομάδα ΧΒΡΠ απειλών (Χημικών- Βιολογικών- Ραδιολογικών- Πυρηνικών), από την 1η ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι πυροσβέστες έχουν στήσει από τις 11.30, σταθμό απολύμανσης στο ισόγειο του κτηρίου, ακολουθώντας όλα τα αυστηρά πρωτόκολλα και με ειδικές στολές έχουν ξεκινήσει την απομάκρυνση του φακέλου, ο οποίος θα παραδοθεί σε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, προκειμένου να μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται.