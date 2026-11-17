Snapshot Ελληνική σημαία βρέθηκε πεταμένη ανάμεσα σε απόβλητα στην Πάτρα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η σημαία δεν βρέθηκε σε ιστό ή φυλαγμένη με σεβασμό, αλλά μαζί με άχρηστα υλικά.

Το περιστατικό συνοδεύεται από απογοήτευση και ερωτήματα για την αντιμετώπιση ενός εθνικού συμβόλου.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πέταξε τη σημαία ούτε αν η πράξη ήταν σκόπιμη ή ακούσια.

Η ακριβής τοποθεσία και ο χρόνος του περιστατικού δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Snapshot powered by AI

Μια εικόνα που προκαλεί θλίψη και προβληματισμό έρχεται από την Πάτρα, όπου ελληνική σημαία φέρεται να βρέθηκε πεταμένη ανάμεσα σε σωρό αποβλήτων και άχρηστων υλικών.

Η γαλανόλευκη, αντί να βρίσκεται σε κάποιον ιστό ή να έχει φυλαχθεί με τον αρμόζοντα σεβασμό, κατέληξε σύμφωνα με την καταγγελία μαζί με αντικείμενα που είχαν απορριφθεί.

Το περιστατικό συνοδεύεται από ένα χαρακτηριστικό σχόλιο απογοήτευσης: «Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία».

Η εικόνα της ελληνικής σημαίας ανάμεσα σε απορρίμματα δημιουργεί ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και για την αντιμετώπιση ενός συμβόλου άρρηκτα συνδεδεμένου με την ιστορία και την ταυτότητα της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος εγκατέλειψε τη σημαία ούτε εάν πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια ή για απόρριψη χωρίς επίγνωση του συμβολισμού της.

Παράλληλα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί η ακριβής τοποθεσία και ο χρόνος του περιστατικού.