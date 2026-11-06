Alpha Bank: Η στρατηγική έως το 2030 – Στόχοι για κερδοφορία 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. στην 4ετία

Snapshot Η Alpha Bank στοχεύει σε ετήσια καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου €3 δισ., κέρδη άνω των €1,4 δισ. και διανομές άνω των €4 δισ. έως το 2030.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated βασίζεται σε δύο πυλώνες ανάπτυξης: το Universal Business Bank και το Wealth and Personal Banking.

Η συνεργασία με τη UniCredit, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και η πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων είναι οι βασικοί παράγοντες υλοποίησης της στρατηγικής.

Προβλέπεται αύξηση του ποσοστού διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά στο 40% των κερδών έως το 2028, με συνολικές διανομές περίπου €4 δισ. την περίοδο 2027-2030.

Η τράπεζα σχεδιάζει επενδύσεις €900 εκατ. στην τεχνολογία και αύξηση των εσόδων του Private Banking σε περίπου €150 εκατ. έως το 2030. Snapshot powered by AI

Τα στοιχεία αυτά παρατέθηκαν σε παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας σε επενδυτές, με ορίζοντα το 2030 στο πλαίσιο του Investor Day 2026.

Το νέο στρατηγικό πλάνο περιγράφει τη στρατηγική της Alpha Bank για την περίοδο 2026 – 2030, η οποία φιλοδοξεί να στηριχθεί στη μετάβαση από ένα μοντέλο που βασίζεται στη χορήγηση πιστωτικών προϊόντων, σε μια ολιστική κάλυψη των αναγκών των πελατών, αξιοποιώντας τις διευρυμένες δυνατότητες της Τράπεζας, με στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων της με τους πελάτες και την επιτάχυνση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated βασίζεται σε δύο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης:

Ο πυλώνας Universal Business Bank διευρύνει τη σχέση της Alpha Bank με τις επιχειρήσεις πέρα από τη χρηματοδότηση, με στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών κάθε επιχειρηματικού πελάτη: χορηγήσεις, πληρωμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου της UniCredit.

Ο πυλώνας Wealth and Personal Banking καλύπτει τις ανάγκες των νοικοκυριών, από την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση και την αποταμίευση έως τις επενδύσεις, την ασφάλιση και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες με προσωποποιημένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Η ανάπτυξη θα προέλθει από την κάλυψη περισσότερων χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών, συνδυάζοντας την πειθαρχημένη πιστωτική επέκταση με μεγαλύτερη διείσδυση στις υπηρεσίες transaction banking , treasury , investment banking , wealth management και ασφάλισης, διευρύνοντας τη σύνθεση των εσόδων και αυξάνοντας τα έσοδα χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.

Οι 4 παράγοντες υλοποίησης της στρατηγικής

Τέσσερις βασικοί παράγοντες υποστηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής : η συνεργασία με τη UniCredit , που διευρύνει τις δυνατότητες της Τράπεζας σε προϊόντα και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, η τεχνολογία , οι ψηφιακές δυνατότητες και η Τεχνητή Νοημοσύνη που ενισχύουν την εξυπηρέτηση και την παραγωγικότητα, η στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό με έμφαση στις δεξιότητες και την ευθυγράμμιση των ομάδων γύρω από τις ανάγκες των πελατών, ώστε να λειτουργούν ως Μία Τράπεζα που τους υποστηρίζει ολιστικά ( One Bank) , καθώς και η πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων που στηρίζει την ανάπτυξη και τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Διανομές 4 δις ευρώ έως το 2030

Το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους ύψους περίπου €4 δισ. κατά την περίοδο 2027-2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου €2 δισ. σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά και πρόσθετης δυνατότητας διανομών περίπου €2 δισ. Το ποσοστό διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά θα αυξηθεί σταδιακά στο 40% των κερδών έως το 2028. Οι πρόσθετες διανομές θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για τη χρηματοδότηση ευκαιριών ανάπτυξης με ελκυστικές αποδόσεις ή εξαγορών που δημιουργούν αξία.

Το στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated εδράζεται στην επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης τριετίας, κατά την οποία η Alpha Bank υπερέβη όλους τους στόχους που είχε θέσει στο Investor Day του 2023. Το πλάνο βασίζεται στις επίσημες οικονομικές προβλέψεις, ενώ οι παραδοχές είναι σκόπιμα συντηρητικές και ένα ευνοϊκότερο μακροοικονομικό περιβάλλον θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα περιθώρια.

Βασικές φιλοδοξίες για το 2030

Προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη άνω των €1,4 δισ. έως το 2030, μετά τις πληρωμές κουπονιών AT1, από περίπου €0,9 δισ. το 2026.

Προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16%, από περίπου 12% το 2026 σε συγκρίσιμη βάση.

Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,63 έως το 2030, από περίπου €0,41 το 2026, που αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση περίπου 12% πριν από οποιοδήποτε όφελος από μελλοντικές επαναγορές ιδίων μετοχών.

Δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους ύψους περίπου €4 δισ. κατά την περίοδο 2027- 2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου €2 δισ. σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά.

Αύξηση του ποσοστού διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά στο 40% των κερδών έως το 2028, από περίπου 28% το 2025.

Επενδύσεις περίπου €900 εκατ. στην τεχνολογία κατά την περίοδο 2027-2030, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί περίπου €100 εκατ. επαναλαμβανόμενης ετήσιας μικτής αξίας από το 2030.

Υπερδιπλασιασμός των εσόδων του Private Banking σε περίπου €150 εκατ., με τα διεθνή υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να αυξάνονται από περίπου €0,6 δισ. σε περίπου €3,6 δισ.

Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού, με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2%, αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις κάτω από το 5% των κεφαλαίων CET1 και δείκτη CET1 περίπου 13% έως το 2030.

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