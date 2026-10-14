Alpha Bank: Τα «κόκκινα» δάνεια κρατούν εκτός χρηματοδότησης χιλιάδες ιδιώτες και επαγγελματίες

Snapshot Τα «κόκκινα» δάνεια κρατούν εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης πολλούς ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες, περιορίζοντας τη ζήτηση για δάνεια λιανικής στην Ελλάδα.

Οι περιορισμοί του SSM δυσκολεύουν την αναχρηματοδότηση ρυθμισμένων δανειοληπτών, ακόμα και αν είναι συνεπείς στις πληρωμές τους.

Η αύξηση των τιμών των ακινήτων δυσχεραίνει την πραγματοποίηση μεγαλύτερων «κουρεμάτων» στα κόκκινα δάνεια, επιμηκύνοντας την αποπληρωμή τους.

Η Alpha Bank παρουσίασε νέα εταιρική ταυτότητα που εστιάζει στην ενίσχυση της συμβουλευτικής υποστήριξης και στον οικονομικό σχεδιασμό ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Από τον Μάρτιο του 2027, η τράπεζα καθιερώνει ελάχιστο εγγυημένο μικτό μισθό 2.300 ευρώ για το προσωπικό χρηματοοικονομικών συμβούλων μετά από σχετική πιστοποίηση. Snapshot powered by AI

Εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης παραμένει ακόμα ένα σημαντικό τμήμα Ελλήνων ιδιωτών και ελεύθερων επαγγελματιών λόγω των κόκκινων δανείων, κάτι που περιορίζει την ζήτηση για δάνεια λιανικής τραπεζικής στη χώρα.

Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας της τράπεζας που εντάσσεται στο ευρύτερο νέο μοντέλο σχεδιασμού και ανάπτυξης της για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη ακόμα και αν οι «κόκκινοι» δανειολήπτες έχουν ρυθμίσει τα δάνεια και είναι συνεπείς στις οφειλές, οι περιορισμοί από τον SSM δυσκολεύουν την αναχρηματοδότησή τους έτσι ώστε να ξαναμπούν στο σύστημα.

Για παράδειγμα το γεγονός ότι οι περισσότεροι δανειολήπτες που έχουν ακόμα οφειλές σε κόκκινα δάνεια, βρίσκονται πλέον σε προχωρημένη ηλικία, περιορίζει τη δυνατότητα τους να πάρουν νέα δάνεια, εφόσον δεν έχουν ξοφλήσει τα παλιά, εκτός και αν μπουν ως εγγυητές για αυτά τα παιδιά τους, ή κάποιοι νεότεροι συγγενείς.

Επίσης η συνεχής άνοδος των τιμών των ακινήτων, στα οποία συνήθως είναι υποθηκευμένα τα δάνεια, δυσκολεύει τη δυνατότητα να γίνουν μεγαλύτερα «κουρέματα», κάτι που θα βοηθούσε στην πιο σύντομη αποπληρωμή τους.

Ο επικεφαλής της Alpha Bank επισήμανε ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να «σταθμίσουν» ποιοι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το δάνειο τους, ώστε να προσαρμόσουν τις δόσεις και τον χρονικό ορίζοντα στις δικές τους ανάγκες, κάτι που τα fund και οι servicers δεν μπορούν να κάνουν καθώς δεν διαθέτουν το απαιτούμενο «βάθος» σε μέγεθος και κεφάλαια.

Μάλιστα ο κ. Ψάλτης έδωσε παραδείγματα ξένων χωρών, όπως η Ελβετία που τα στεγαστικά δάνεια είναι perpetual (δηλαδή χωρίς προκαθορισμένο χρόνο αποπληρωμής) για τα οποία οι δανειολήπτες πληρώνουν μόνο τόκους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να εξοφλούν το κεφάλαιο, αρκεί να συνεχίζουν να πληρώνονται οι δόσεις για απεριόριστο χρονικό διάστημα, καθώς θα μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.

Νέα εταιρική ταυτότητα

Τα στοιχεία ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε χτες. Στον πυρήνα της νέας ταυτότητας, βρίσκεται το σύμβολο που συνοδεύει την Τράπεζα από το 1972, ο Αργυρός Στατήρας της Αίγινας, που εισήχθη το 1972 με πρωτοβουλία του Γιάννη Κωστόπουλου και μεταφέρεται στην νέα τραπεζική ταυτότητα ως το πλέον αναγνωρίσιμο στοιχείο της Τράπεζας.

Το rebranding συνδυάζεται με την αναμόρφωση του δικτύου των καταστημάτων - με εκκίνηση από το κατάστημα της Alpha Bank στο Κολωνάκι - που υπηρετεί όπως δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικής Λιανικής Πελατών και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Παναγιώτης Γεωργιόπουλος «την νέα σχέση με τους πελάτες».

Η νέα γενιά καταστημάτων δίνει περισσότερο χώρο και χρόνο στην προσωπική συμβουλή και τον οικονομικό σχεδιασμό. Παράλληλα διευρύνθηκε το ωράριο του τηλεφωνικού κέντρου και αναβαθμίστηκε εκ βάθρων το myAlpha web και mobile banking.

Η νέα εταιρική ταυτότητα συνοδεύεται με κεντρικό μήνυμα «Ορίζοντας ένα νέο Μαζί» και εκφράζει σύμφωνα με την διοίκηση του ομίλου «μια Τράπεζα που, έξι χρόνια μετά την έναρξη του μετασχηματισμού της, έχει ενισχύσει την οικονομική της θέση και έχει χτίσει ένα οικοσύστημα δυνατοτήτων με διεθνή εμβέλεια, με στόχο να προσφέρει περισσότερες επιλογές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις».

Η νέα εταιρική ταυτότητα της Alpha Bank έχει δύο κύριες κατευθύνσεις: α) Να παρέχει χρηματοοικονομική κάλυψη σε όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων και β) να στηρίζει τον οικονομικό σχεδιασμό των ιδιωτών σε κάθε φάση της ζωής τους συμβουλεύοντας και βοηθώντας να πετύχουν τους προσωπικούς και οικογενειακούς τους στόχους.

Ενδεικτικό του βάρους που δίνει πλέον η τράπεζα στις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι ότι από την 1η Μαρτίου 2027, καθιερώνει ελάχιστο εγγυημένο μικτό μηνιαίο μισθό 2.300 ευρώ για το προσωπικό του δικτύου καταστημάτων που στελεχώνουν τις θέσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων ιδιωτών και επιχειρήσεων μετά από την σχετική πιστοποίηση που θα πρέπει να λάβουν. «Έτσι συνδέουμε την καλύτερη συμβουλή προς τον πελάτη με μία ουσιαστική προοπτική για τον άνθρωπο που την προσφέρει», σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Μάλιστα μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παρουσιαστούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις που θα ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη ενός ιδιώτη ή μίας επιχείρησης που θέλει να αποταμιεύσει, να επενδύσει ή να εμπιστευθεί στην τράπεζα τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων

Επίσης δόθηκε έμφαση στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μέσω των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσει, όπως αυτή με την UniCredit.

Η Τράπεζα διαθέτει ήδη παρουσία στη χώρα με δραστηριότητα στο corporate banking, με χαρτοφυλάκιο ύψους 3,5 δισ. ευρώ, ενώ οι κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις (syndicated loans) που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη UniCredit ανέρχονται σε 500 εκατ. ευρώ.

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