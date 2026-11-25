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Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) χορήγησε την Τετάρτη άδεια στη SpaceX του Έλον Μασκ για την ανάπτυξη έως και 1 εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν ως κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Πρόκειται για την πρώτη έγκριση αυτού του είδους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση αφορά τον αστερισμό με την ονομασία «Starmind», για τον οποίο η εταιρεία είχε υποβάλει αίτηση νωρίτερα φέτος. Σκοπός του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός δικτύου τροχιακών υπολογιστικών μονάδων, ικανών να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται πίσω στη Γη, καλύπτοντας τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι όροι της άδειας και το χρονοδιάγραμμα

Όπως ανακοινώθηκε, η άδεια έχει διάρκεια 15 ετών και επιτρέπει στους δορυφόρους να επιχειρούν σε υψόμετρο μεταξύ 500 και 1.002 χιλιομέτρων. Η FCC έθεσε αυστηρά ορόσημα υλοποίησης, αλλιώς η έγκριση ακυρώνεται. Η SpaceX οφείλει να εκτοξεύσει τον πρώτο δορυφόρο έως τις 25 Νοεμβρίου 2033, το 10% του αστερισμού έως το 2035, το μισό έως το 2038 και το σύνολο του δικτύου έως το 2040.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική ρυθμιστική αρχή απέρριψε τις ενστάσεις που είχαν καταθέσει ανταγωνιστές και επιστημονικοί φορείς, ανάμεσά τους το Project Kuiper της Amazon, η Viasat και η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία. Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, δήλωσε πως η απόφαση ανοίγει ένα νέο μέτωπο για τις υπολογιστικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι η επιτροπή εξετάζει και άλλες αντίστοιχες προτάσεις. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Έλον Μασκ ευχαρίστησε τον Καρ και χαρακτήρισε την άδεια «σπουδαίο πλεονέκτημα για την Αμερική και τον κόσμο».

Πώς θα λειτουργεί το «Starmind»

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της SpaceX, οι δορυφόροι του προγράμματος θα κινούνται σε ηλιοσύγχρονη τροχιά ώστε να συλλέγουν αδιάλειπτα ηλιακή ενέργεια, χωρίς τις απώλειες που προκαλούν η ατμόσφαιρα και οι καιρικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα παρακάμπτει τα όρια των επίγειων δικτύων ηλεκτροδότησης και την έλλειψη γης.

Εξίσου κρίσιμο είναι το ζήτημα της ψύξης. Στο κενό του διαστήματος η θερμότητα διαχέεται ελεύθερα, καταργώντας την ανάγκη για ενεργοβόρους πύργους ψύξης και συστήματα κλιματισμού που απαιτούν τα συμβατικά κέντρα δεδομένων στη Γη. Τα επεξεργασμένα δεδομένα θα μεταδίδονται μέσω λέιζερ υψηλού εύρους ζώνης στο δίκτυο Starlink, ενώ για εφεδρικές επικοινωνίες και τηλεμετρία η FCC ενέκρινε τη χρήση συγκεκριμένων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων.

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