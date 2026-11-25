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Ποινή φυλάκισης 30 ημερών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε τη Δευτέρα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε άνδρα, ο οποίος ξερίζωσε ελαιόδεντρα από κτήμα που ανήκει στην 70χρονη θεία του.

Η 70χρονη φέρεται να έχει στην ιδιοκτησία της 19 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου από το 1980. Από το 2018, ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, ο ανιψιός της άρχισε να διεκδικεί την έκταση.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ανιψιός είχε νοικιάσει το κτήμα, θεωρώντας το δικό του, στον δεύτερο ξάδερφό του, ο οποίος προχώρησε στη σπορά χαμομηλιών. Όταν, όμως, ενημερώθηκε ότι η καλλιέργειά του είχε καταστραφεί, καθώς η 70χρονη είχε φυτέψει στο χωράφι, όπως υποστήριξε, 140 ελιές, αποφάσισε να πάει να δει τι είχε συμβεί.

Έτσι, μαζί με τον ξάδερφό του, τον ανιψιό της 70χρονης, πήγε στο κτήμα. Αντικρίζοντας τις ελιές που είχαν φυτευτεί στην έκταση την οποία είχε νοικιάσει, ο ενοικιαστής εξοργίστηκε και άρχισε να ξεριζώνει τα δέντρα.

Κατά την κατάθεση της 70χρονης, ο άνδρας κατέστρεψε και τα 140 ελαιόδεντρα. Ο ίδιος, ωστόσο, ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε ότι ξερίζωσε μόλις 15.

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