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Μια ξεχωριστή μαγεία απλώνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όταν ο καιρός αρχίζει να κρυώνει. Ο αριθμός των τουριστών αραιώνει, το κρύο επιβάλλει συχνότερες στάσεις για καφέ και οι ρυθμοί της περιήγησης επιβραδύνονται.

Πρόκειται για «αποδράσεις» που αξίζει κανείς να απολαύσει χωρίς βιασύνη, είτε ακολουθώντας τα χνάρια των ταξιδιωτών της Μπελ Επόκ στις ηλιόλουστες παραλιακές λεωφόρους της Γαλλικής Ριβιέρας είτε εξερευνώντας την Κοπεγχάγη, όπου η απόλαυση των μικρών χαρών του χειμώνα έχει αναχθεί σε τέχνη.

Αν και γοητευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι πόλεις αυτές αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους κατά τους χειμερινούς μήνες. Από τα ομιχλώδη κανάλια της Βενετίας, απαλλαγμένα από τον συνωστισμό του καλοκαιριού, μέχρι τις θερμές πηγές της Βουδαπέστης, οι Sunday Times παρουσιάζουν τους ιδανικούς προορισμούς για την επόμενη σύντομη απόδραση.

Μάλαγα: Ψητά στην παραλία και ένα νέο ξενοδοχείο-παλάτι

Η Μάλαγα μπορεί να αποτελεί την πύλη για τις καλοκαιρινές διακοπές στην Κόστα ντελ Σολ, ωστόσο, με 320 ημέρες ηλιοφάνειας τον χρόνο και έντονη καλλιτεχνική ζωή, προσφέρεται εξίσου για χειμερινές αποδράσεις.

Τα πλήθη της υψηλής τουριστικής περιόδου εξαφανίζονται από το Κέντρο Πομπιντού, το Μουσείο Πικάσο και το Μουσείο Carmen Thyssen.

Οι ντόπιοι εξακολουθούν να συρρέουν στις παραλίες για πολύωρα γεύματα, με τα εστιατόρια να ανάβουν ψησταριές με ξύλα ελιάς πάνω στην άμμο, ετοιμάζοντας σαρδέλες στη σούβλα και φρέσκα ψάρια.

Το Palacio de la Tinta, στεγασμένο στην πρώην έδρα της Εταιρείας Σιδηροδρόμων της Ανδαλουσίας, προσφέρει την ιδανική επιλογή για ένα απογευματινό ποτό στην ταράτσα του. Το κτήριο είχε αποκτήσει την προσωνυμία «Παλάτι του Μελανιού» εξαιτίας του τεράστιου αριθμού εισιτηρίων που εκδίδονταν εκεί.

Βιέννη: Αυτοκρατορική μεγαλοπρέπεια και χειμερινοί χοροί

Η Βιέννη μοιάζει πλασμένη για τον χειμώνα. Χιονισμένα αυτοκρατορικά ανάκτορα, ιστορικά καφέ με πλούσια γλυκίσματα και η περίφημη περίοδος των επίσημων χορών, που διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο, συνθέτουν το σκηνικό.

Το φετινό χειμώνα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολυαναμενόμενη επαναλειτουργία του Μουσείου Σίσσυ στα ανάκτορα Χόφμπουργκ.

Εκτός από τους νέους χώρους που ανοίγουν για πρώτη φορά στο κοινό, η ανανεωμένη έκθεση περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα της αυτοκράτειρας Ελισάβετ, φωτίζοντας περισσότερο τη ζωή της.

Νίκαια: Η κομψότητα της Ριβιέρας και ένα αστικό δάσος

Επί σειρά ετών, η γαλλική Ριβιέρα ήταν συνώνυμη με τις ηλιόλουστες χειμερινές αποδράσεις και όχι τόσο με τις καλοκαιρινές διακοπές.

Η Νίκαια αναδεικνύει εκ νέου την αίγλη της Μπελ Επόκ, με την επέκταση κατά περίπου 81 στρέμματα της Promenade du Paillon, δημιουργώντας ένα αστικό δάσος που διασχίζει την πόλη και συνδέεται με την παραλιακή Promenade des Anglais.

Η παλιά πόλη, το Μουσείο Ματίς και το Μουσείο Σαγκάλ προσφέρονται για περιηγήσεις χωρίς τον συνωστισμό του καλοκαιριού.

Στο ίδιο πνεύμα, το Anantara Plaza Nice, ένα ιστορικό κτήριο του 1848 που έχει ανακαινιστεί με ιδιαίτερη φροντίδα, προσφέρει απογευματινό τσάι με δημιουργίες του ζαχαροπλάστη Φιλίπ Ταγιάκ και θεραπείες ευεξίας στο σπα.

Κοπεγχάγη: Σκανδιναβική θαλπωρή και θερμά λουτρά στο λιμάνι

Η πρωτεύουσα της Δανίας γνωρίζει όσο λίγες πόλεις πώς να απολαμβάνει τον χειμώνα.

Είναι η ιδανική εποχή για να μυηθεί κανείς στη φιλοσοφία του hygge, απολαμβάνοντας γλυκίσματα σε ζεστά καφέ, εξερευνώντας καταστήματα ντιζάιν ή κάνοντας μια βουτιά στα παγωμένα νερά του λιμανιού προτού καταφύγει σε μια σάουνα με θέα.

Τον Δεκέμβριο, η δανέζικη και η ιαπωνική παράδοση συναντώνται στο KAI, έναν χώρο αφιερωμένο στην κουλτούρα του νερού, στο Paper Island.

Το συγκρότημα, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο του Ιάπωνα Κένγκο Κούμα, διαθέτει δέκα εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, σάουνες και θερμαινόμενο ιαπωνικό λουτρό με θέα στο λιμάνι.

Αθήνα: Η βασιλική κληρονομιά και η αναγέννηση ενός εμβληματικού ξενοδοχείου

Σχεδόν δεν περνά μήνας χωρίς κάποια νέα άφιξη στην Αθήνα, με την πολιτιστική ζωή της ελληνικής πρωτεύουσας να βρίσκεται σε ιδιαίτερη άνθηση, επισημαίνουν οι Sunday Times.

Τον Ιανουάριο του 2027, όπως επισημαίνεται, αναμένεται να ανοίξουν εκ νέου στο κοινό οι εξωτερικοί χώροι του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι, έπειτα από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και ορισμένες καθυστερήσεις.

Τα θερινά ανάκτορα, οι εργασίες στα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν αργότερα μέσα στο έτος, θα προσφέρουν στους επισκέπτες μια εικόνα του μοναρχικού παρελθόντος και της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, μέσα από μια σειρά μουσείων, διαμορφωμένους κήπους και το βασιλικό κοιμητήριο.

Πράγα: Γοτθική γοητεία και πολυτέλεια σε ένα μοναστήρι

Το χειμωνιάτικο κρύο ταιριάζει στην «Πόλη των Εκατό Πύργων».

Τα Χριστούγεννα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις εορταστικές αγορές, τον φωτισμό της πόλης και τα παραδοσιακά γλυκίσματα trdelník. Χιονισμένα κάστρα, υπαίθρια παγοδρόμια και ζεστό γκούλας συμπληρώνουν τη χειμερινή εμπειρία.

Μια περιήγηση στον ποταμό Μολδάβα με πλοιάριο προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη, ενώ τα ατμοσφαιρικά μπαρ σερβίρουν το παραδοσιακό τσεχικό ζεστό κρασί, γνωστό ως svarak.

Στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της πόλης συμβάλλει και το Augustine, που στεγάζεται σε μοναστήρι 800 ετών.

Τα πρώην κελιά των μοναχών έχουν μετατραπεί σε δωμάτια με θολωτές οροφές, η παλιά τραπεζαρία σε εστιατόριο και μπαρ, ενώ η διατηρημένη μοναστηριακή βιβλιοθήκη συνδέει τους επισκέπτες με τη μεσαιωνική κληρονομιά της Πράγας.

Ζυρίχη: Τέχνη, δημιουργικότητα και κρυστάλλινη πολυτέλεια

Περιτριγυρισμένη από χιονισμένες βουνοκορφές, με μια μεσαιωνική παλιά πόλη γεμάτη λιθόστρωτα δρομάκια και πολύχρωμα ιστορικά κτήρια, η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ.

Πέρα από τη φυσική ομορφιά της, η Ζυρίχη διαθέτει εντυπωσιακή πολιτιστική ζωή, από τα έργα τέχνης της πινακοθήκης Kunsthaus μέχρι την τέχνη του δρόμου και τη δημιουργική ατμόσφαιρα της Zurich West, μιας πρώην βιομηχανικής περιοχής που έχει αποκτήσει νέα ζωή.

Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν δίπλα στη λίμνη, να απολαύσουν ένα παραδοσιακό φοντί.

8. Τάμπερε: Σάουνες και βουτιές σε παγωμένα νερά

Πού θα μπορούσε κανείς να βιώσει καλύτερα τον βαρύ σκανδιναβικό χειμώνα από την αυτοαποκαλούμενη παγκόσμια πρωτεύουσα της σάουνας;

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Φινλανδίας διαθέτει περισσότερες από 50 σάουνες ανοιχτές στο κοινό. Φέτος, για πρώτη φορά, μια σάουνα θα εγκατασταθεί στην καρδιά της χριστουγεννιάτικης αγοράς της.

Χτισμένη ανάμεσα σε δύο λίμνες, η πόλη με τα χαρακτηριστικά κτήρια από κόκκινα τούβλα αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό κέντρο. Διαθέτει τη μεγαλύτερη στεγασμένη αγορά αρ νουβό στις σκανδιναβικές χώρες, καθώς και εστιατόρια, καφέ και μουσεία σε ένα πρώην εργοστάσιο βαμβακιού του 19ου αιώνα.

Οι πιο τολμηροί μπορούν να δοκιμάσουν πατινάζ ή βουτιές στα παγωμένα νερά των λιμνών.

Βενετία: Ομιχλώδη κανάλια και αναγέννηση της γοτθικής αίγλης

Η «Γαληνοτάτη» δικαιώνει την προσωνυμία της κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι Βενετσιάνοι ανακτούν τα παραδοσιακά τους μπαρ, ενώ οι επισκέπτες έχουν την πολυτέλεια του χρόνου για να περιηγηθούν στο Παλάτι των Δόγηδων και να θαυμάσουν τη συλλογή της Πέγκι Γκούγκενχαϊμ.

Η πρωινή ομίχλη απαλύνει τα χρώματα των ιστορικών μεγάρων, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες προσφέρονται για πυκνή ζεστή σοκολάτα και παραδοσιακή σούπα με ζυμαρικά, φασόλια και παντσέτα.

Όσλο: Σκανδιναβικό στιλ και πλωτές σάουνες

Στο βορειότερο άκρο του Όσλοφιορδ, η νορβηγική πρωτεύουσα προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσει κανείς μια πρωινή επίσκεψη στο Μουσείο Μουνκ με ένα απόγευμα σε μηχανοκίνητη πλωτή σάουνα.

Όταν ο υδράργυρος πέφτει, οι Νορβηγοί υιοθετούν τη φιλοσοφία του kos, την τέχνη της απόλαυσης του χειμώνα.

Περίπατοι ανάμεσα στα χιονισμένα γλυπτά του Γκούσταβ Βίγκελαντ στο πάρκο Frogner, ζεστά καφέ και παραδοσιακά γλυκίσματα με κρέμα και καρύδα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας.

Η κομψή παραλιακή συνοικία Oslobukta συγκεντρώνει ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα εστιατόρια της πόλης, γκαλερί και ανεξάρτητα καταστήματα μόδας.

Βαλέτα: Μεσογειακός ήλιος και ανακαινισμένα παλάτια

Κάτω από τον γαλάζιο χειμωνιάτικο ουρανό, η πρωτεύουσα της Μάλτας εξακολουθεί να λάμπει, με τα μελί πέτρινα κτήρια, τα στενά σοκάκια και την μπαρόκ αρχιτεκτονική που κληροδότησαν στην πόλη οι Ιππότες του Αγίου Ιωάννη.

Ο καιρός παραμένει αρκετά ήπιος για γεύματα σε εξωτερικούς χώρους, με παραδοσιακές σπεσιαλιτέ όπως το κουνέλι στιφάδο και τα σιγομαγειρεμένα μοσχαρίσια ρολά.

Κατά τους πιο ήσυχους χειμερινούς μήνες, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν την πολυτέλεια του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου και του Συνκαθεδρικού Ναού του Αγίου Ιωάννη.

Τον Ιανουάριο, το Φεστιβάλ Μπαρόκ της Βαλέτας φιλοξενεί μουσικές παραστάσεις σε ιστορικούς χώρους.

Βουδαπέστη: Ιαματικά λουτρά και νεομπαρόκ μεγαλοπρέπεια

Οι θερμές πηγές της ουγγρικής πρωτεύουσας, πλούσιες σε μεταλλικά στοιχεία, προσελκύουν λουομένους από την εποχή των Ρωμαίων και των Οθωμανών.

Ακόμη και στην καρδιά του χειμώνα, οι κάτοικοι απολαμβάνουν τα υπαίθρια λουτρά, μέσα σε πυκνά σύννεφα υδρατμών. Στους εσωτερικούς χώρους, οι επισκέπτες βρίσκονται σε ένα σκηνικό που θυμίζει παλάτι, με επιβλητικούς θόλους, κίονες και διακοσμήσεις ροκοκό.

Περίπατοι στις όχθες του Δούναβη, επισκέψεις στα κάστρα της πόλης, στάσεις για το παραδοσιακό σοκολατένιο γλυκό Dobos και κρασί από τους κοντινούς αμπελώνες συμπληρώνουν την εμπειρία.

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