Ευρώπη στις... ράγες: 3 μαγευτικές διαδρομές όπου το ταξίδι έχει μεγαλύτερη αξία από τον προορισμό

Από τα επιβλητικά φιόρδ της Νορβηγίας μέχρι τα αλπικά τοπία της Ελβετίας και τα μεσαιωνικά κάστρα του Ρήνου, το τρένο προσφέρει την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ευρώπη στις... ράγες: 3 μαγευτικές διαδρομές όπου το ταξίδι έχει μεγαλύτερη αξία από τον προορισμό
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TRAVEL
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  • Το ταξίδι με το τρένο στη Νορβία μέσω της διαδρομής «Norway in a Nutshell» συνδυάζει τρένο, λεωφορείο και φέρι, προσφέροντας μαγευτική θέα στα φιόρδ και τοπία όπως παγετώνες και τούνδρα.
  • Η ελβετική διαδρομή GoldenPass διασχίζει την κεντρική Ελβετία με πανοραμικά βαγόνια, συνδέοντας τη Λουκέρνη με τη Λίμνη της Γενεύης και παρουσιάζοντας αλλαγές τοπίου και κουλτούρας.
  • Η διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Ρήνου στη Γερμανία, ειδικά το τμήμα μεταξύ Μάιντς και Κόμπλεντς, προσφέρει θέα σε μεσαιωνικά κάστρα και ιστορικές πόλεις, με δυνατότητα πλήρους περιήγησης με ποταμόπλοιο.
  • Κάθε μία από αυτές τις διαδρομές αναδεικνύει το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της περιοχής, καθιστώντας το ταξίδι με τρένο μια εμπειρία ισάξια με τον προορισμό.
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Μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις του ταξιδιού με τρένο είναι ότι η ίδια η διαδρομή μπορεί να αποδειχθεί εξίσου ανταποδοτική με τον τελικό προορισμό. Αυτό ισχύει απόλυτα για την Ευρώπη, όπου οι ταξιδιώτες έχουν την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε ειδικά διαμορφωμένα τρένα (αλλά και σε επιλεγμένα λεωφορεία ή πλοιάρια), ακολουθώντας διαδρομές που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για να αναδεικνύουν το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Η Νορβηγία σε «μια στάλα»

Μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές παγκοσμίως είναι το περίφημο «Norway in a Nutshell». Πρόκειται για ένα απόλυτα συντονισμένο δίκτυο μετακινήσεων με λεωφορείο, τρένο και φέρι, το οποίο συνδέει το Όσλο με το Μπέργκεν, διασχίζοντας την καρδιά των νορβηγικών φιόρδ.

Το ταξίδι ξεκινά με μια πεντάωρη σιδηροδρομική διαδρομή από το Όσλο προς τον ορεινό σταθμό Μίρνταλ (Myrdal), η οποία θεωρείται η πιο θεαματική σε ολόκληρη τη βόρεια Ευρώπη. Το τοπίο κορυφώνεται καθώς το τρένο σκαρφαλώνει στις ορεινές περιοχές της κεντρικής Νορβηγίας. Μετά από τρεις ώρες ήπιας διαδρομής ανάμεσα σε πυκνά δάση και λίμνες, το σκηνικό δίνει τη θέση του σε παγετώνες και στην άγρια ομορφιά της νορβηγικής τούνδρας. Στο Μίρνταλ, οι επιβάτες μετεπιβιβάζονται σε ένα τουριστικό τρένο που κατηφορίζει προς το παραθαλάσσιο χωριό Φλαμ (Flam), περνώντας δίπλα από καταρράκτες και μέσα από 20 σήραγγες σε μια συναρπαστική διαδρομή 55 λεπτών.

Από το Φλαμ ξεκινά μια δίωρη κρουαζιέρα με φέρι σε δύο από τα πιο εντυπωσιακά φιόρδ του κόσμου, με προορισμό το χωριό Γκούντβανγκεν (Gudvangen). Πλέοντας στο στενότερο φιόρδ του πλανήτη, οι ταξιδιώτες νιώθουν την υγρασία από τους απόκρημνους μαύρους βράχους, ενώ οι καταπράσινες πλαγιές μοιάζουν να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Από το Γκούντβανγκεν, ένα λεωφορείο μεταφέρει τους επισκέπτες μέσω μιας γραφικής ορεινής διαδρομής στην πόλη Βος (Voss), από όπου επιβιβάζονται στο τελικό τρένο για το γραφικό Μπέργκεν.

Η ελβετική υπεροχή και το GoldenPass

Αν υπάρχει μια χώρα που ανταγωνίζεται τη Νορβηγία στον συνδυασμό εντυπωσιακών τοπίων και αποτελεσματικών συγκοινωνιών, αυτή είναι η Ελβετία. Αν και σχεδόν κάθε σιδηροδρομική διαδρομή στη χώρα είναι φωτογενής, τέσσερις από αυτές ξεχωρίζουν, με το GoldenPass να αποτελεί την κορυφαία επιλογή.

Η συγκεκριμένη διαδρομή τέμνει διαγώνια την παρθένα κεντρική Ελβετία, συνδέοντας τη Λουκέρνη με τη Λίμνη της Γενεύης. Το ταξίδι διαρκεί πέντε ώρες, περιλαμβάνει τρία τμήματα και δύο μετεπιβιβάσεις. Ορισμένα από τα τρένα διαθέτουν πανοραμικά βαγόνια με τεράστια παράθυρα που εκτείνονται μέχρι την οροφή, προσφέροντας μια ευρυγώνια θέα των υψηλών άλπεων.

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι είναι η δίωρη διαδρομή μεταξύ Τσβάιζιμεν (Zweisimmen) και Μοντρέ (Montreux). Όσοι εξασφαλίσουν θέση VIP στο πρώτο βαγόνι απολαμβάνουν μια ανεμπόδιστη θέα του αλπικού τοπίου. Φεύγοντας από το Τσβάιζιμεν, το τρένο διασχίζει μεταβαλλόμενα τοπία, ξεκινώντας από τη γερμανόφωνη περιοχή και καταλήγοντας στη γαλλόφωνη Ελβετία. Μαζί με τη γλώσσα αλλάζει η κουλτούρα και η αρχιτεκτονική, καθώς τα πέτρινα σπίτια γαλλικού στιλ αντικαθιστούν τα ξύλινα σαλέ.

Μετά την έξοδο από τη σήραγγα Γιαμάν (Jaman), το σκηνικό αλλάζει δραματικά: οι επιβάτες αφήνουν πίσω τους τη μεσαιωνική ατμόσφαιρα και εισέρχονται στην μπελ επόκ του 19ου αιώνα. Καθώς το τρένο κατηφορίζει προς τη Λίμνη της Γενεύης, οι φοίνικες, οι αμπελώνες και τα θέρετρα μαρτυρούν την άφιξη στο θερμότερο κλίμα της «Ελβετικής Ριβιέρας».

Ρήνος: Ένα παραμύθι στην καρδιά της Γερμανίας

Μια ακόμα κλασική διαδρομή που παραμένει διαχρονική εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Ρήνου στη Γερμανία, σε ένα σκηνικό που θυμίζει παραμύθι με θρύλους και μεσαιωνικά κάστρα.

Αν και ο Ρήνος ρέει για περίπου 750 μίλια από την Ελβετία έως την Ολλανδία, το τμήμα των 36 μιλίων μεταξύ Μάιντς (Mainz) και Κόμπλεντς (Koblenz) συγκεντρώνει όλη την τουριστική γοητεία. Η διαδρομή μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου με ποταμόπλοιο. Για όσους διαθέτουν περιορισμένο χρόνο, το πιο εντυπωσιακό κομμάτι είναι η ωριαία διαδρομή από το Σανκτ Γκόαρ (St. Goar) έως το Μπάχαραχ (Bacharach). Από το κατάστρωμα, οι επιβάτες μπορούν να θαυμάσουν μια «παρέλαση» από κάστρα, ιστορικές πόλεις και αμπελώνες.

Μεταξύ των πολλών κάστρων της περιοχής, το Κάστρο Μάρκσμπουργκ (Marksburg) ξεχωρίζει για την επιβλητική λευκή του όψη, έχοντας αποκατασταθεί πλήρως στην αρχική του μορφή. Πάνω από την πόλη του Σανκτ Γκόαρ δεσπόζουν τα ερείπια του πανίσχυρου Κάστρου Ράινφελς (Rheinfels), το οποίο ήλεγχε το ποτάμι για περισσότερα από 550 χρόνια. Κοντά στο Μπίνγκεν (Bingen), το Κάστρο Ράινσταϊν (Rheinstein) συνδυάζει ένα μεσαιωνικό εξωτερικό του 13ου αιώνα με ένα δουκικό κυνηγετικό παλάτι του 19ου αιώνα στο εσωτερικό του. Τέλος, το Κάστρο Πφαλτς (Pfalz), χτισμένο πάνω σε νησίδα στη μέση του ποταμού τον 14ο αιώνα, λειτουργούσε ως σταθμός διοδίων για τα εμπορικά πλοία της εποχής.

Κάθε κάστρο κατά μήκος του Ρήνου κρύβει και μια δική του, μοναδική ιστορία, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη κρύβει τις πιο γοητευτικές της γωνιές πάνω στις ράγες και τα πλωτά της κανάλια.

*Με πληροφορίες από Whasington Post

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