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Μειώνεται ραγδαία το ποσοστό των νέων που έχουν σεξουαλικές επαφές, ενώ παράλληλα αυξάνονται εκείνοι που ανταλλάσουν μηνύματα και σεξουαλικό περιεχόμενο, μέσω κινητών τηλεφώνων.

Αυτό αναδεικνύει έρευνα στη Βρετανία, η οποία ήρθε στη δημοσιότητα από το επιστημονικό περιοδικό The Lancet και διεξάγεται περιοδικά από το 1990. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις 6.719 ατόμων ηλικίας 16 έως 59 ετών, όλο και περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν το κινητό για να ανταλλάξουν σεξουαλικές εικόνες και να παρακολουθήσουν πορνογραφικό υλικό, ενώ η συχνότητα στο σεξ γίνεται λιγότερη.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό το βράδυ της Τρίτης, διεξήχθη μεταξύ 2022 και 2024 και εξετάζει για πρώτη φορά τη διαδικτυακή σεξουαλική συμπεριφορά.

Ορισμένα από τα συμπεράσματα είναι:

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών, ένας στους τρεις είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ σεξ, σε σύγκριση με έναν στους πέντε το 2010, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία σημειώνει ότι αυτή η τάση έχει παρατηρηθεί και σε άλλες βιομηχανικές χώρες.

Συνολικά, η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών έχει μειωθεί μεταξύ των ατόμων κάτω των 45 ετών σε δύο φορές το μήνα, από τέσσερις φορές το μήνα το 1990.

Σχεδόν οι μισοί από τους νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών λένε ότι έχουν στείλει ή λάβει σεξουαλικές εικόνες στα τηλέφωνά τους τους τελευταίους δώδεκα μήνες (47% των νέων γυναικών, 43% των νέων ανδρών), μια πρακτική λιγότερο συχνή στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Η κατανάλωση πορνογραφίας είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των ατόμων κάτω των 35 ετών: αυτό αφορά περίπου μία στις δύο νέες γυναίκες και σχεδόν εννέα στους δέκα νέους άνδρες.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, το 37% των γυναικών και το 81% των ανδρών λένε ότι έχουν δει πορνογραφικό υλικό τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Η μελέτη σημειώνει επίσης «αυξημένη ποικιλομορφία στο φύλο των συντρόφων» σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η επιλογή του ψηφιακού τρόπου ζωής

Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, οι λόγοι για τη μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας μεταξύ των νέων «δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως».

Παρόλα αυτά σχετίζονται με έναν ευρύτερο τρόπο ζωής που γίνεται περισσότερο ψηφιακός και επηρεάζει και τις ανθρώπινες σχέσεις και επαφές.

«Αυτές οι εξελίξεις συμπίπτουν με άλλες σημαντικές αλλαγές μεταξύ των νέων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ψυχικών διαταραχών, της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ (...) και του ολοένα και πιο ψηφιακού τρόπου ζωής», σημειώνουν οι συγγραφείς, υποδηλώνοντας ότι «η πανδημία Covid-19 μπορεί να ενίσχυσε αυτές τις τάσεις και να έχει επηρεάσει άμεσα τη σεξουαλική συμπεριφορά μειώνοντας τις ευκαιρίες για σεξουαλικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο και αυξάνοντας τη διαδικτυακή σεξουαλική δραστηριότητα».

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