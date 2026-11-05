Η τεχνητή νοημοσύνη «σαρώνει» την αγορά μικροτσίπ – Στερεύει η παραγωγή για κινητά και υπολογιστές

Η εκρηκτική ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τις προτεραιότητες των κατασκευαστών ημιαγωγών, περιορίζοντας τη διαθέσιμη παραγωγή για smartphones και υπολογιστές.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η τεχνητή νοημοσύνη «σαρώνει» την αγορά μικροτσίπ – Στερεύει η παραγωγή για κινητά και υπολογιστές
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Η αυξημένη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης περιορίζει την παραγωγή μικροτσίπ για smartphones και υπολογιστές.
  • Τα κέντρα δεδομένων απορροφούν μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς απαιτούν τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερο πυρίτιο σε σχέση με τους συμβατικούς διακομιστές.
  • Η Siltronic προβλέπει αύξηση 50% στην κατανάλωση πυριτίου για AI διακομιστές το 2026, ενώ αναμένει μείωση 14% για smartphones και 10% για υπολογιστές.
  • Η ανισορροπία στην παραγωγή μικροτσίπ ενδέχεται να αυξήσει το κόστος και να περιορίσει τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων για καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Μια πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απελευθερώσει παραγωγική δυναμικότητα για κινητά και υπολογιστές, αλλά προς το παρόν η ζήτηση για AI μικροτσίπ παραμένει υψηλή.
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Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να δημιουργεί νέες ανισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών, καθώς ολοένα μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κατευθύνεται στα κέντρα δεδομένων, αφήνοντας λιγότερα περιθώρια για την κατασκευή μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα, προσωπικούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Την εικόνα αυτή περιέγραψε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής Siltronic, Μίχαελ Χεκμάιερ, προειδοποιώντας ότι η τεράστια ζήτηση από τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης δεν ενισχύει απλώς την αγορά των μικροτσίπ, αλλά επηρεάζει πλέον αρνητικά άλλους τεχνολογικούς κλάδους.

Η Siltronic, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής δίσκων πυριτίου (silicon wafers), που αποτελούν τη βάση για την κατασκευή ημιαγωγών, αναθεώρησε την Τετάρτη (4/11) προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις ετήσιες πωλήσεις, για δεύτερη φορά μέσα στο 2026, επικαλούμενη την αυξημένη ζήτηση.

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Τα κέντρα δεδομένων απορροφούν την παραγωγή

Σύμφωνα με τον Χεκμάιερ, οι κατασκευαστές μικροτσίπ στρέφουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης παραγωγικής τους δυναμικότητας σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες είναι διατεθειμένες να καταβάλουν υψηλότερα ποσά για να εξασφαλίσουν τα εξαρτήματα που χρειάζονται.

Όπως εξήγησε, όταν οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε διαφορετικούς κλάδους, προτιμούν εκείνους που προσφέρουν τις υψηλότερες αποδόσεις. Και αυτή την περίοδο, οι μεγαλύτεροι προϋπολογισμοί βρίσκονται στις εταιρείες που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη υποδομών AI.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον αριθμό των νέων διακομιστών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Siltronic, οι υποδομές εξυπηρετητών τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν περίπου τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη επιφάνεια πυριτίου σε σύγκριση με τους συμβατικούς διακομιστές, αυξάνοντας σημαντικά τις ανάγκες της βιομηχανίας.

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Πιέσεις σε smartphones και υπολογιστές

Οι επιπτώσεις αποτυπώνονται ήδη στις εκτιμήσεις της Siltronic για το 2026. Η εταιρεία προβλέπει αύξηση περίπου 50% στην κατανάλωση επιφάνειας πυριτίου για διακομιστές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που αναμένει μείωση 14% στις αντίστοιχες ανάγκες για smartphones και 10% για προσωπικούς υπολογιστές.

Οι προβλέψεις αυτές δεν σημαίνουν ότι οι πωλήσεις κινητών και υπολογιστών θα υποχωρήσουν κατά τα ίδια ποσοστά. Αναδεικνύουν, ωστόσο, τις πιέσεις που ασκούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, ιδιαίτερα στον τομέα των μικροτσίπ μνήμης.

Για τους καταναλωτές, η εξέλιξη ενδέχεται να μεταφραστεί σε αυξημένο κόστος παραγωγής, περιορισμένη διαθεσιμότητα ορισμένων εξαρτημάτων και πιέσεις στις τελικές τιμές ηλεκτρονικών συσκευών, εφόσον η σημερινή ανισορροπία συνεχιστεί. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν γενικευμένες ελλείψεις σε όλα τα προϊόντα της αγοράς.

Πότε μπορεί να αλλάξει η εικόνα

Παρά τις πιέσεις, ο Χεκμάιερ δεν εμφανίζεται απαισιόδοξος για τη συνολική πορεία της βιομηχανίας. Εκτιμά ότι μια ενδεχόμενη επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απελευθερώσει παραγωγική δυναμικότητα, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να καλύψουν ξανά μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης από την αγορά κινητών και υπολογιστών.

Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν διαπιστώνεται κανένα σημάδι υποχώρησης της ζήτησης για μικροτσίπ AI.

Η εξέλιξη αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα για την τεχνολογική βιομηχανία: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και το ποιες από αυτές θα έχουν προτεραιότητα στην παγκόσμια παραγωγή.

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