Snapshot Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (25/11) στο Ντράφι Αττικής, όπου επιχείρηση ανάσυρσης ηλικιωμένου από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 12 Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Στην ανάσυρση του ηλικιωμένου συνδράμουν, επίσης, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, αλλά και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε επίσης