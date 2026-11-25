Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ηλικιωμένου στο Ντράφι
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα
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Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (25/11) στο Ντράφι Αττικής, όπου επιχείρηση ανάσυρσης ηλικιωμένου από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 12 Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.
Στην ανάσυρση του ηλικιωμένου συνδράμουν, επίσης, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, αλλά και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
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