Λασίθι: Διασώθηκε 45χρονος πεζοπόρος που τραυματίστηκε στο φαράγγι Λάπαθος

Snapshot Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης για 45χρονο που τραυματίστηκε στο φαράγγι Λάπαθος στο Λασίθι.

Η επιχείρηση κινητοποίησε 16 πυροσβέστες, 6 οχήματα, εθελοντικές ομάδες και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

Οι επίγειες δυνάμεις προσέγγισαν το σημείο μετά από πολύωρη πεζοπορία και απεγκλώβισαν τον τραυματία.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης 45χρονου τραυματισμένου άνδρα στήθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, σε χαράδρα στην περιοχή Ρίζα, εντός του φαραγγιού Λάπαθος στο Λασίθι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκε ομάδα Έρευνας - Διάσωσης, αποτελούμενη από 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου καθώς και της 3ης ΕΜΑΚ. Για την συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν εθελοντικές ομάδες (Σπηλαιολογική ομάδα Κρήτης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ιεράπετρας και Ομάδα Διάσωσης Αγίου Νικολάου), ενώ επίσης κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ορειβασίας, μέσα στο φαράγγι. Οι επίγειες δυνάμεις μετά από πολύωρη πεζοπορία, προσέγγισαν το σημείο του ατυχήματος νωρίς το μεσημέρι, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον 45χρονο και με συντονισμένες ενέργειες μα τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, απ' όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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