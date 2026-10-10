Αίγιο: Μητέρα με δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν από το φαράγγι του Βουραΐκού

Snapshot Μητέρα με δύο παιδιά εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Βουραΐκού λόγω διαστρέμματος που υπέστη το ένα παιδί.

Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, η οποία οργάνωσε άμεσα επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ υπό την ηγεσία του υποδιοικητή.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η μητέρα και τα δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν και είναι ασφαλείς. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μίας μητέρας και των δύο παιδιών της οργανώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 10/10, καθώς είχαν εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Βουραΐκού στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aigiovoice.gr, η οικογένεια περπατούσε μέσα στο φαράγγι, όταν ένα από τα παιδιά έπαθε διάστρεμμα σε δύσβατο σημείο και δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αιγίου, η οποία οργάνωσε άμεσα επιχείρηση απεγκλωβισμού της μητέρας και των δύο παιδιών, με επικεφαλής τον υποδιοικητή.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της ΕΜΑΚ, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται με επιτυχία τις βραδινές ώρες, με τη μητέρα και τα δύο παιδιά να είναι ασφαλείς

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