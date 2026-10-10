Λαμία: Επιχείρηση διάσωσης 54χρονου Πολωνού που εγκλωβίστηκε στο φαράγγι του Γοργοπόταμου

Snapshot Ένας 54χρονος Πολωνός τραυματίστηκε σοβαρά στο φαράγγι του Γοργοπόταμου, σπάζοντας το πόδι του κατά την κατάβαση με σχοινιά.

Η ειδοποίηση διάσωσης έγινε μέσω smartwatch λόγω αδυναμίας χρήσης κινητού τηλεφώνου στο φαράγγι.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 29 άνδρες από τις Ορειβατικές Ομάδες της 7ης, 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια drone.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύσκολες συνθήκες λόγω του απόκρημνου και δύσβατου ανάγλυφου του φαραγγιού.

Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε επιτυχώς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας για ιατρική περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε σήμερα Σάββατο 10/10 στο φαράγγι του Γοργοπόταμου, καθώς ένας 54χρονος περιπατητής από την Πολωνία χτύπησε και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με το lamianow, μία εξαμελής ομάδα περιπατητών από την Πολωνία, με τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, είχαν πάει στο φαράγγι του Γοργοπόταμου στη Λαμία, προκειμένου να κάνουν κατάβαση με σκοινιά (canyoning).

Ο 54χρονος τραυματίστηκε κατά την κατάβαση και έσπασε το πόδι του, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί σε ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο. Το συγκεκριμένο φαράγγι θεωρείται το πιο επικίνδυνο στην Ελλάδα και είναι τρίτο στην Ευρώπη.

Η ειδοποίηση προς τις Αρχές έγινε μέσω μηνύματος SOS από smartwatch, καθώς η επικοινωνία με κινητό τηλέφωνο ήταν αδύνατη μέσα στο φαράγγι.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχε η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ Λαμίας, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης δυνάμεις της 1ης και της 2ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή drone από τη Θεσσαλία, προκειμένου να εντοπιστούν και να προσεγγιστούν με ασφάλεια τα μέλη της ομάδας.

Συνολικά στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 29 άνδρες, οι οποίοι κλήθηκαν να επιχειρήσουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω του απόκρημνου ανάγλυφου και της δυσκολίας πρόσβασης στο σημείο.

Την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα πέντε μέλη της παρέας ακολουθούσαν τις οδηγίες των ανδρών της ΕΜΑΚ, προκειμένου να ανέβουν το φαράγγι και να φτάσουν σε ασφαλές σημείο.

Τελικά, ο 54χρονος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή των διασωστών και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα

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