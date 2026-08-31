Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου και εγκλωβισμό στην Παντάνασσα - Δύο τραυματίες

Snapshot Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στην Παντάνασσα Ηρακλείου το πρωί της Δευτέρας 31/8.

Δύο τουρίστες τραυματίστηκαν, με τον έναν να έχει σοβαρότερα τραύματα και τον άλλον ελαφρύτερες κακώσεις.

Η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε τον έναν τραυματία από το όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Η ζωή των δύο τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (31/8) στην Παντάνασσα Ηρακλείου, για τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο τουρίστες που επέβαιναν στο όχημα με το έναν εκ των δύο να φέρεται να έχει υποστεί σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κακώσεις.

Για τον απεγκλωβισμό του ενός τραυματία χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ, καθώς είχε εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του οχήματος. Οι διασώστες επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν από το όχημα.

Οι τραυματίες παραδόθηκαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν για ιατρική φροντίδα στο εφημερεύον νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και οι δύο είναι σε καλή σχετικά κατάσταση και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

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