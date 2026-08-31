Λάρισα: Άγριο επεισόδιο με τραυματίες αστυνομικούς – Τρεις συλλήψεις και ένας καταζητούμενος

Snapshot Τρεις Λαρισαίοι, μεταξύ των οποίων ένας 44χρονος, ο πατέρας του και ένας φίλος τους, συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στη Λάρισα.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 44χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο και επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές στους αστυνομικούς.

Ο πατέρας και ο αδελφός του 44χρονου, μαζί με έναν ακόμη άνδρα, φέρονται να επιτέθηκαν και να απείλησαν τους αστυνομικούς στη συνέχεια του περιστατικού.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, απείθεια και σωματική βλάβη, ενώ ο αδελφός του 44χρονου παραμένει καταζητούμενος. Snapshot powered by AI

Στο Αυτόφωρο θα οδηγηθούν τρεις Λαρισαίοι μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ του Σαββάτου στη συνοικία των Αμπελοκήπων (Ταμπάκικα) στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για έναν 44χρονο, τον πατέρα του και έναν φίλο του, ενώ αναζητείται και ο αδελφός του πρώτου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, απειλή, απείθεια και σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, όταν ο 44χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο και ακολούθησε ένταση με τους αστυνομικούς. Κατά την αστυνομία, ο ίδιος αντιστάθηκε και τους χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Στο σημείο έφτασαν στη συνέχεια ο πατέρας και ο αδελφός του, οι οποίοι επίσης φέρονται να επιτέθηκαν και να απείλησαν τους αστυνομικούς, ενώ στην επίθεση φέρεται να συμμετείχε και ο τέταρτος της παρέας. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον πρωταγωνιστή, τον πατέρα του και τον φίλο του, ενώ αναζητείται ο αδελφός.

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