Πάτρα: Στον Ανακριτή ο 49χρονος καθηγητής - Βαριές κατηγορίες μετά την καταγγελία πρώην μαθήτριας

Στο μικροσκόπιο των Αρχών ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακό υλικό

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Στον Ανακριτή ο 49χρονος καθηγητής - Βαριές κατηγορίες μετά την καταγγελία πρώην μαθήτριας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 49χρονος καθηγητής από την Πάτρα θα εμφανιστεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα μετά από καταγγελία πρώην μαθήτριάς του.
  • Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων.
  • Η καταγγελία αναφέρει ότι η σχέση φέρεται να ξεκίνησε όταν η μαθήτρια ήταν 14 ετών και διήρκεσε περίπου τρία χρόνια.
  • Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του κατηγορούμενου, οι οποίες εξετάζονται για στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.
  • Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι είχε συναισθηματικά αισθήματα για τη μαθήτριά του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με έμφαση στα ψηφιακά ευρήματα.
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Ενώπιων ανακριτή και εισαγγελέα θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα (31/8) ο 49χρονος καθηγητής από την Πάτρα μετά την προθεσμία που έλαβε με την προθεσμία που έλαβε.

Υπενθυμίζεται ότι ο καθηγητής, που δίδασκε σε δημόσιο σχολείο της πόλης της Πάτρας, συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης σήμερα, πρώην μαθήτριάς του.

Σε βάρος του 49χρονου εκπαιδευτικού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα δίνεται στα ψηφιακά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα.

Η καταγγελία της πρώην μαθήτριας

Σύμφωνα με την καταγγελία της 18χρονης, η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 14 ετών και να συνεχίστηκε για περίπου τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στην δικογραφία, καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι ο 49χρονος ήταν καθηγητής της στο σχολείο, ενώ φέρεται να της παρέδιδε και ιδιαίτερα μαθήματα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η νεαρή, δεχόταν πιέσεις προκειμένου να αποστέλλει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικού περιεχομένου.

Οι Αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου, καθώς και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπόθεση. Στο πλαίσιο της έρευνας επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο χρόνος δημιουργίας και αποστολής του υλικού και να διαπιστωθεί η πλήρης αλληλουχία των γεγονότων.

Η έρευνα στο σπίτι του εκπαιδευτικού

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών μετά την καταγγελία συνέλαβαν τον 49χρονο στο σπίτι του σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Κατά την επιτόπια έρευνα που έγινε στο σπίτι κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το υλικό που κατασχέθηκε θα εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που συνδέονται με την καταγγελλόμενη υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν εάν υπάρχουν επικοινωνίες ή άλλο ψηφιακό υλικό που θα μπορούσε να προσθέσει νέα δεδομένα στη δικογραφία.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Ο 49χρονος κατηγορούμενος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε αναπτύξει συναισθηματικά αισθήματα για τη μαθήτριά του.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί πλέον μέρος της υπόθεσης και θα αξιολογηθεί από τις δικαστικές Αρχές μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ασφάλειας Πατρών άλλη καταγγελία σε βάρος του 49χρονου από άλλη μαθήτρια ή άλλο ανήλικο πρόσωπο.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών και στην αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί.

Με πληροφορίες από pelop.gr

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