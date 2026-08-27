Σάλος στην Πάτρα: Καταγγελία για ερωτική σχέση ανάμεσα σε καθηγητή λυκείου με μαθήτριά του

Snapshot Συνελήφθη 50χρονος καθηγητής στην Πάτρα μετά από καταγγελία 18χρονης για ερωτική σχέση που ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 14 ετών.

Η σχέση φέρεται να συνεχίστηκε έως τα 17 της χρόνια και περιελάμβανε πίεση για αποστολή σεξουαλικού υλικού μέσω ψηφιακών μέσων.

Βρέθηκε ψηφιακό υλικό στο κινητό του καθηγητή, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας.

Ο καθηγητής παραδέχθηκε την σχέση, υποστηρίζοντας ότι είχε ερωτευτεί τη μαθήτριά του, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των ψηφιακών ευρημάτων και στη χρονική εξέλιξη των γεγονότων που καταγγέλλονται. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από σήμερα, Τετάρτη, ένας 50χρονος καθηγητής, ο οποίος υπηρετεί σε σχολείο της Πάτρας, μετά από καταγγελία 18χρονης για όσα φέρεται να συνέβαιναν μεταξύ τους επί σειρά ετών, όταν η ίδια ήταν ακόμη ανήλικη.

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης και ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 18χρονης, και όπως αναφέρει το Pelop.gr, η σχέση με τον καθηγητή ξεκίνησε όταν εκείνη ήταν 14 ετών και συνεχίστηκε έως την ηλικία των 17 ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει το γεγονός ότι ο 50χρονος ήταν καθηγητής της στο σχολείο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της παρέδιδε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι.

Κατά την καταγγελία, ο καθηγητής φέρεται να ασκούσε πιέσεις στην ανήλικη, προκειμένου να του αποστέλλει φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Ψηφιακό υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση φέρεται να εντοπίστηκε και στο κινητό τηλέφωνο του 50χρονου και αποτελεί βασικό αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας. Οι Αρχές εξετάζουν τον χρόνο δημιουργίας και αποστολής του υλικού, καθώς και όλες τις επικοινωνίες που ενδέχεται να φωτίσουν την υπόθεση.

Η νεαρή, έχοντας πλέον συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της, αποφάσισε να απευθυνθεί στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας όσα, όπως υποστηρίζει, είχαν συμβεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς ότι είχε σχέση με τη μαθήτριά του, υποστηρίζοντας πως την είχε ερωτευτεί. Οι ισχυρισμοί του, όπως και η καταγγελία της 18χρονης, αξιολογούνται πλέον στο πλαίσιο της δικογραφίας και της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθεί.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με το βάρος της έρευνας να στρέφεται τόσο στα ψηφιακά ευρήματα όσο και στη χρονική εξέλιξη των γεγονότων που καταγγέλλονται.