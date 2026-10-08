ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις

Snapshot Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026 αφορά 97 μόνιμες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε φορείς του Δημοσίου και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 20 Οκτωβρίου 2026, ώρα 08:00, έως 5 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς, όπως ΑΣΕΠ, Υπουργεία, Δήμους και Ανεξάρτητες Αρχές, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να έχει τις περισσότερες (8 θέσεις).

Η προκήρυξη και όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο ΦΕΚ 59/τ. ΑΣΕΠ/5.10.2026 και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία αφορά υποψηφίους που συμμετείχαν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκε η 3ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, (Φ.Ε.Κ. 59/τ. Α.Σ.Ε.Π./5.10.2026) που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε ΦΕΚ και στο αρχείο που ακολουθεί.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026