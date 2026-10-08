Νόμπελ Ιατρικής: Η στιγμή που ο Καρλ Ντάισεροθ λέει στα παιδιά του ότι κέρδισε το βραβείο

Το βίντεο από το σπίτι του 54χρονου νευροεπιστήμονα καταγράφει τις πρώτες αντιδράσεις της οικογένειάς του, λίγες ώρες μετά το τηλεφώνημα από τη Στοκχόλμη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νόμπελ Ιατρικής: Η στιγμή που ο Καρλ Ντάισεροθ λέει στα παιδιά του ότι κέρδισε το βραβείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Καρλ Ντάισεροθ ανακοίνωσε στα παιδιά του ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής, καταγράφοντας τις αυθόρμητες αντιδράσεις τους σε βίντεο.
  • Η ανακοίνωση του βραβείου έγινε μέσω τηλεφώνου από τη Στοκχόλμη νωρίς το πρωί, με τον Ντάισεροθ να ενημερώνει πρώτα τη μητέρα του και αργότερα τα παιδιά του.
  • Παρά τη διεθνή αναγνώριση και τα συνεχή τηλεφωνήματα, ο Ντάισεροθ επέστρεψε γρήγορα στις καθημερινές του υποχρεώσεις, όπως το μαγείρεμα για τα παιδιά του.
  • Ο Καρλ Ντάισεροθ μοιράστηκε το Νόμπελ Ιατρικής 2026 με τους Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ για την ανάπτυξη της οπτογενετικής τεχνικής.
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Μια εντελώς προσωπική στιγμή του φετινού Νόμπελ Ιατρικής ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από ένα βίντεο από το σπίτι του Καρλ Ντάισεροθ, λίγες ώρες αφότου ο 54χρονος καθηγητής του Στάνφορντ έμαθε ότι είναι ένας από τους τρεις φετινούς νικητές.

Στο βίντεο, ο Ντάισεροθ ανακοινώνει στα παιδιά του ότι κέρδισε το Νόμπελ, με τις αντιδράσεις τους να είναι άμεσες.

Οι δύο κόρες του, η 10χρονη Σόφι και η 13χρονη Έμα, ξεσπούν σε φωνές χαράς και τρέχουν να τον αγκαλιάσουν, ενώ η μικρότερη τού λέει ενθουσιασμένη: «Μπαμπά, τα έχεις κερδίσει όλα τα βραβεία!».

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ανακοινώνει τα νέα και στον 16χρονο γιο του, Χάντσον, ο οποίος αρχικά δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, πριν αγκαλιάσει τον πατέρα του.

Το τηλεφώνημα από τη Στοκχόλμη

Η είδηση είχε φτάσει στο σπίτι της οικογένειας λίγες ώρες νωρίτερα, μέσα στη νύχτα.

Το πρώτο τηλεφώνημα από τη Σουηδία έγινε στις 00:27, ώρα Καλιφόρνιας. Ο Ντάισεροθ δεν το πρόλαβε και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο της συζύγου του.

Όταν ενημερώθηκε ότι είχε κερδίσει το Νόμπελ, ο ίδιος έμεινε για αρκετές στιγμές χωρίς να μπορεί να μιλήσει. Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε στη συνέχεια ήταν στη μητέρα του.

Αργότερα ενημέρωσε και τον μεγαλύτερο γιο του, τον 18χρονο Αλεξάντερ, ο οποίος σπουδάζει στο Στάνφορντ. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, πήγε με το ποδήλατό του στο σπίτι για να βρεθεί με την οικογένεια.

https://www.instagram.com/reel/DeM3V1GkRar/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πίσω στην καθημερινότητα

Παρά τα συνεχή τηλεφωνήματα, τις συνεντεύξεις και τα συγχαρητήρια, η ημέρα δεν άργησε να επιστρέψει για λίγο στους κανονικούς της ρυθμούς.

Ο Ντάισεροθ μπήκε στην κουζίνα για να ετοιμάσει το φαγητό των παιδιών του για το σχολείο, όπως κάνει συνήθως.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του σημαντικότερου βραβείου της επιστημονικής του καριέρας, ο νέος νομπελίστας βρέθηκε να φτιάχνει τα σχολικά τους γεύματα.

Ο Καρλ Ντάισεροθ μοιράζεται το Νόμπελ Ιατρικής 2026 με τους Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της οπτογενετικής, της τεχνικής που επιτρέπει στους επιστήμονες να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα με τη χρήση φωτός.

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