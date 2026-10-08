Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Ήρθε η ώρα» – «Δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα»

Δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση του φετινού βραβείου, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι θεωρεί πως το αξίζει, επικαλούμενος τον ρόλο του σε διεθνείς συγκρούσεις και αφήνοντας αιχμές για τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Ήρθε η ώρα» – «Δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενος τον ρόλο του σε διεθνείς συγκρούσεις.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε αιχμές ότι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν το δίνει σε ανθρώπους σαν αυτόν.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων από τον Ιανουάριο του 2025, αλλά οι ισχυρισμοί του έχουν αμφισβητηθεί.
  • Αναφέρθηκε στην περσινή βραβευθείσα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που του παρέδωσε το μετάλλιο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.
  • Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων και το βραβείο για το 2026 θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου στο Όσλο.
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Την πεποίθησή του ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση του φετινού βραβείου στο Όσλο.

Μιλώντας την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει ποια θα είναι η απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, άφησε όμως σαφείς αιχμές για τις πιθανότητές του να βραβευτεί.

«Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους. Φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα», είπε.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ότι οι διεθνείς παρεμβάσεις του δικαιολογούν την απονομή του βραβείου.

«Είναι πλέον καιρός», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι από τον Ιανουάριο του 2025 έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων.

Οι ισχυρισμοί του για τον αριθμό των συγκρούσεων που έχει τερματίσει έχουν αμφισβητηθεί, καθώς σε αρκετές από τις περιπτώσεις που επικαλείται οι εντάσεις δεν έχουν λήξει πλήρως. Παράλληλα, ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αναφορά στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην περσινή βραβευθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τον Ιανουάριο τού παρέδωσε το μετάλλιο του βραβείου της.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμμεσα την προηγούμενη φορά από την ίδια τη βραβευθείσα, η οποία δήλωσε ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας είχε παρουσιάσει τότε την κίνηση ως προσωπική ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Τραμπ.

Την υποψηφιότητα του Αμερικανού προέδρου για το Νόμπελ Ειρήνης έχουν δηλώσει δημόσια ότι στήριξαν ή υπέβαλαν, μεταξύ άλλων, ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν.

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, πάντως, δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα των υποψηφίων και οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν απόρρητες για 50 χρόνια. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Όσλο.

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