«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

Το κάκιστο ξεκίνημα του Βραζιλιάνου επιθετικού τη φετινή σεζόν οδήγησε τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων στη δημιουργία ακραίων σεναρίων περί αντικατάστασής του από σωσία μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η φενή κακή αγωνιστική απόδοση του Βινίσιους Τζούνιορ οδήγησε σε θεωρίες συνωμοσίας ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα και αντικαταστάθηκε από σωσία.
  • Οι φήμες υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός Βινίσιους ζει κρυφά σε πολυτελές θέρετρο, ενώ ένας σωσίας εκπληρώνει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
  • Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι μεγάλοι χορηγοί και η οικογένειά του συγκάλυψαν το γεγονός για να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα.
  • Η Ρεάλ Μαδρίτης και το περιβάλλον του παίκτη αγνοούν τις θεωρίες, ενώ ο ίδιος έχει υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Στη σεζόν 2026/27, ο Βινίσιους έχει σκοράρει ένα γκολ και δώσει τρεις ασίστ σε οκτώ αγώνες υπό τον προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο.
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Ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν σε τόσο κακή αγωνιστική κατάσταση, που το διαδίκτυο άρχισε να εφευρίσκει εξωφρενικές θεωρίες για να την εξηγήσει. Η επικρατέστερη από αυτές υποστηρίζει ότι έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και έκτοτε έχει αντικατασταθεί από έναν σωσία. Η συγκεκριμένη φημολογία, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις στα βραζιλιάνικα και ισπανόφωνα κοινωνικά δίκτυα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ισχυρίζεται ότι ο παίκτης που φοράει αυτή τη στιγμή τη φανέλα της ισπανικής ομάδας δεν είναι ο πραγματικός, αλλά ένας κλώνος που ανέλαβε δράση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι συγκρίσεις φωτογραφιών που έγιναν viral εστιάζουν σε υποτιθέμενες διαφορές στο τατουάζ που έχει στον μηρό, καθώς και στα χαρακτηριστικά του προσώπου του ανάμεσα σε παλαιότερες και πρόσφατες λήψεις. Μια θεωρία θέλει τον πραγματικό ποδοσφαιριστή να βρίσκεται σε πολυτελές θέρετρο στις Μπαχάμες περιστοιχισμένος από γυναίκες, έχοντας αλλάξει εντελώς ταυτότητα και αποφασίζοντας να μην επιστρέψει ποτέ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, προσέλαβε τον ψεύτικο Βινίσιους απλώς για να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα.

Την ίδια ώρα, άλλοι χρήστες επικαλούνται δήθεν αξιόπιστες πηγές εντός της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Υποστηρίζουν ότι ο Βινίσιους Τζούνιορ έχασε τη ζωή του και οι μεγάλοι χορηγοί του, όπως η Betnacional, η Nike και η Unesco, χρηματοδότησαν μυστικά την εμφάνιση ενός σωσία για να μην πληγούν τα εμπορικά τους συμφέροντα. Ένα άλλο ακραίο σενάριο αναφέρει πως σκοτώθηκε σε καυγά σε φαβέλα και η οικογένειά του συγκάλυψε τη δολοφονία για να μην χάσει τα διαφημιστικά έσοδα. Κι όμως, ένα βασικό κομμάτι αυτού του παζλ σχετίζεται στενά με το πρόσωπό του. Το βραζιλιάνικο μέσο Portal Leo Dias είχε μεταδώσει στις 20 Ιουλίου ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε επέμβαση αισθητικής στο πηγούνι μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει τη γραμμή του σαγονιού του.

Από τη CIA μέχρι τον Ζοζέ Μουρίνιο

Η φαντασία των χρηστών στο διαδίκτυο έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Μια παραλλαγή της συνωμοσίας κατηγορεί ευθέως τη CIA και την οικογένεια Ρότσιλντ (Rothschild) για την υποτιθέμενη εξόντωσή του, ενώ μια άλλη εμπλέκει μέχρι και ερπετόμορφους εξωγήινους που τον απήγαγαν κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Όπως ανακοινώθηκε από λογαριασμούς που αναπαράγουν μανιωδώς τον μύθο επισημαίνοντας τις αλλαγές στη μυϊκή του μάζα, το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης αγνοούν επιδεικτικά τις διαδόσεις.

Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν 2026/27, ο Βινίσιους μετράει μόλις ένα γκολ και τρεις ασίστ σε οκτώ συμμετοχές υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο. Με την ολοκλήρωση της πρώτης διακοπής για τις εθνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα, οι Μαδριλένοι αναζητούν την αγωνιστική τους ανάκαμψη. Η επιστροφή στις υποχρεώσεις της La Liga τους βρίσκει να υποδέχονται το Σάββατο τη Βιγιαρεάλ, σε μια αναμέτρηση όπου ο Βραζιλιάνος καλείται να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο.

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