Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Το... καθάρισε από ημίχρονο με Κούνια και Βινίσιους

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δύο γκολ «ξεκλείδωσε» το ματς και έκανε εύκολη υπόθεση τη συνέχεια για τους Βραζιλιάνους – Βινίσιους ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. 

Newsbomb

Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Το... καθάρισε από ημίχρονο με Κούνια και Βινίσιους
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την προβληματική εμφάνιση της πρεμιέρας, η Βραζιλία έπρεπε να ξεσπάσει. Ως ένα βαθμό το έκανε. Η «σελεσάο» δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στην Αϊτή στη Φιλαδέλφεια και έφτασε στην πρώτη της νίκη με 3-0.

Οι λατινοαμερικάνοι είχαν «καθαρίσει» το ματς απ’ το πρώτο μέρος, στηριζόμενοι στην εκπληκτική τριπλέτα των Πακετά, Κούνια, Βινίσιους. Ο πρώτος μοίραζε, ο δεύτερος «καθάρισε» το ματς σημειώνοντας τα δύο πρώτα γκολ και ο τρίτος λίγο πριν την ανάπαυλα διαμόρφωσε το 3-0.

Ο Ραφίνια αποχώρησε τραυματίας, ο Αντσελότι ξεκούρασε παίκτες από ένα σημείο και μετά, οπότε η ταχύτητα του ματς χαμήλωσε και δεν πήρε διαστάσεις η έκταση του σκορ. Κάτι που αν δεν… σήκωνε το πόδι απ’ το γκάζι, θα είχε καταφέρει η «σελεσάο».

Η Βραζιλία με τη νίκη αυτή έφτασε τους 4 βαθμούς και είναι πρώτη στο Group C στην ισοβαθμία με το Μαρόκο. Η Σκωτία ακολουθεί με 3, ενώ η Αϊτή έμεινε χωρίς βαθμό.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με καλό ρυθμό και επιθετικότητα. Η Βραζιλία προσπάθησε απ’ το πρώτο δευτερόλεπτο να επιβάλει το ρυθμό της, απέναντι στην Αϊτή που δεν έδειξε διάθεση να κλειστεί. Αφήνοντας αρκετούς χώρους στους λατινοαμερικάνους να κάνουν... τα δικά τους. Στο 11’ ο Ραφίνια έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ και έτσι το τέρμα ακυρώθηκε.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα έπαιζε διαρκώς στο όριο του οφσάιντ για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Το έκανε και στο 21’ όταν βγήκε τετ α τετ, «έσκαψε» στην έξοδο του τερματοφύλακα, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Η πίεση της Βραζιλίας καρποφόρησε στο 23’. Ο Βινίσιους μπήκε στην περιοχή από δεξιά και μόλις βρήκε χώρο σούταρε. Ο Πλασίντ απέκρουσε, ο Ντελκρουά δοκίμασε να διώξει, όμως η μπάλα κόντραρε στον Κούνια και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0!

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 36’ για τη «σελεσάο». Ο Πακετά έκλεψε στο χώρο του κέντρου και άφησε στον Βινίσιους που άρχισε την αντεπίθεση. Την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Κούνια, ο οποίος με «κεραυνό» από κοντά έκανε το 2-0!

Η άμυνα της Αϊτής είχε ανέβει ψηλά και η ταχύτητα των Βραζιλιάνων μετέτρεψε σε εύκολη υπόθεση την εξουδετέρωσή της. Στο 45+3’ ο Πακετά με τις εκπληκτικές πάσες του, έβγαλε ακόμη μία στο χώρο. Ο Βινίσιους έφυγε στο χώρο, μπήκε μόνος στην περιοχή και με άνεση πλάσαρε για το 3-0!

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τη Βραζιλία να χαμηλώνει το τέμπο. Άφησε και χώρο στην Αϊτή, ελέγχοντας όμως το ματς σε απόλυτο βαθμό. Ο Βινίσιους κινήθηκε ωραία στο 57’ και γύρισε την μπάλα, αλλά για λίγο ο Ράιαν δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή.

Η Αϊτή «άγγιξε» το γκολ για πρώτη φορά στο ματς στο 63’. Μετά από κόρνερ ο Αντέ πήρε την κοντινή κεφαλιά. Ο Άλισον απέκρουσε, η μπάλα πήρε ύψος και κατευθυνόταν προς τα δίχτυα, με τον Ντανίλο να πετάγεται εκπληκτικά και να διώχνει πριν περάσει τη γραμμή.

Πέντε λεπτά μετά, ο Βινίσιους πάτησε την μπάλα εκπληκτικά για τον Μαρτινέλι, αυτός σούταρε δυνατά από πλάγια θέση και τράνταξε το δοκάρι. Η σημαία σηκώθηκε για οφσάιντ σε οριακή φάση που αν είχε καταλήξει στα δίχτυα θα είχε εξεταστεί απ’ το VAR.

Οι Βραζιλιάνοι άπλωσαν εξαιρετικά το παιχνίδι τους στην αντεπίθεση στο 76’ και έφτασαν κοντά στο γκολ. Ο Έντρικ «έσπασε» στον Ράιαν, αυτός άνοιξε αριστερά στο ανέβασμα του Ντόουγκλας Σάντος, με το σουτ του τελευταίου εντός περιοχής να φεύγει άουτ.

Δύο λεπτά μετά, ο Ράιαν πέρασε κάθετα στον Έντρικ που σκόραρε, όμως ήταν εκτεθειμένος και το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο Ισιντόρ τρία λεπτά πριν τα 90’ κινήθηκε εξαιρετικά από τα αριστερά και μπήκε στην περιοχή, με το πλασέ του από δύσκολη θέση να αποκρούεται από τον Άλισον στην κλειστή του γωνία.

Έτσι το ματς οδηγήθηκε στην ολοκλήρωσή του, με τη Βραζιλία να φτάνει στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Επόμενος αγώνας της "σελεσάο", κόντρα στη Σκωτία. Η Αϊτή θα παίξει με το Μαρόκο.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Ερνάντεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Άρκους, Ζαν Ζακ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντάγκλας Σάντος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες (81΄ Έντερσον Σίλβα), Πακετά (64΄ 'Εντρικ), Βινίσιους (81΄ Ντανίλο Σάντος), Ραφίνια (40΄ λ.τρ. Ράιαν), Κούνια (64΄ Μαρτινέλι)

ΑΪΤΗ (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλάσιντ, Άρκους, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ (81΄ Ετιέν), Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς (71΄ Ζοζέφ), Κάσιμιρ (63΄ Ντέεντσον), Πιερό (46' Ισιντόρ)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 20 Ιουνίου (2)

05:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Το... καθάρισε από ημίχρονο με Κούνια και Βινίσιους

05:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Δομινικανή Δημοκρατία: Μια νεκρή Ιταλίδα και 1700 τουρίστες στον δρόμο μετά από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

05:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «οδικός χάρτης» των πληρωμών από 22 έως και 26 Ιουνίου

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Περιοδεία στη Μέση Ανατολη ετοιμάζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο πρώην πρόεδρος Ουρίμπε καλείται να καταθέσει στη δικαιοσύνη για σφαγές του '90

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Νέος κρατικός μηχανισμός για τον εντοπισμό 45.000 αγνοουμένων του εμφυλίου πολέμου

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ραγδαία εξάπλωση του Έμπολα με 933 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 245 θανάτους

03:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκωτία – Μαρόκο 0-1: Ανώτεροι οι Αφρικανοί που είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε τον ισχυρότερο στατό του κόσμου. Το είδατε στο Ιράν»

02:19ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες οι αποθήκες Σκουλούδη - Είχε ανακοινωθεί ότι θα μετατραπούν σε δομή κράτησης μεταναστών

01:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θα τηρήσει την εκεχειρία αν το κάνει και η Χεζμπολάχ

01:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθησαν κηδεμόνες ανηλίκων για παραμελησή εποπτείας τους - Εξύβρισαν λιμενικούς

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Πολωνίας - Ουκρανίας: Αφαίρεσαν τιμητική διάκριση από το Ζελένσκι

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Απεβίωσε ο νομπελίστας Άνγκλερ: Είχε βραβευτεί για το έργο του για το μποζόνιο Χιγκς

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΗΠΑ - Αυστραλία 2-0: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για νίκη πρόκρισης στα νοκ άουτ - Τα highlights

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ, και ετοιμάζει ταξίδι σε Τουρκία

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η μερακλίνα που ξεσήκωσε το κέντρο με τον χορό της

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένας νεκρός από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ - Αρκετοί τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο - Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη Βρετανίδα ηθοποιός που προσπάθησε να εισάγει 320 κιλά μεθαμφεταμίνης στη χώρα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

02:19ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες οι αποθήκες Σκουλούδη - Είχε ανακοινωθεί ότι θα μετατραπούν σε δομή κράτησης μεταναστών

05:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Δομινικανή Δημοκρατία: Μια νεκρή Ιταλίδα και 1700 τουρίστες στον δρόμο μετά από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω τη Μελόνι ως φαν»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η μερακλίνα που ξεσήκωσε το κέντρο με τον χορό της

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένας νεκρός από τη σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ - Αρκετοί τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ