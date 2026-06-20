Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Το... καθάρισε από ημίχρονο με Κούνια και Βινίσιους

Μετά την προβληματική εμφάνιση της πρεμιέρας, η Βραζιλία έπρεπε να ξεσπάσει. Ως ένα βαθμό το έκανε. Η «σελεσάο» δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στην Αϊτή στη Φιλαδέλφεια και έφτασε στην πρώτη της νίκη με 3-0.

Οι λατινοαμερικάνοι είχαν «καθαρίσει» το ματς απ’ το πρώτο μέρος, στηριζόμενοι στην εκπληκτική τριπλέτα των Πακετά, Κούνια, Βινίσιους. Ο πρώτος μοίραζε, ο δεύτερος «καθάρισε» το ματς σημειώνοντας τα δύο πρώτα γκολ και ο τρίτος λίγο πριν την ανάπαυλα διαμόρφωσε το 3-0.

Ο Ραφίνια αποχώρησε τραυματίας, ο Αντσελότι ξεκούρασε παίκτες από ένα σημείο και μετά, οπότε η ταχύτητα του ματς χαμήλωσε και δεν πήρε διαστάσεις η έκταση του σκορ. Κάτι που αν δεν… σήκωνε το πόδι απ’ το γκάζι, θα είχε καταφέρει η «σελεσάο».

Η Βραζιλία με τη νίκη αυτή έφτασε τους 4 βαθμούς και είναι πρώτη στο Group C στην ισοβαθμία με το Μαρόκο. Η Σκωτία ακολουθεί με 3, ενώ η Αϊτή έμεινε χωρίς βαθμό.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με καλό ρυθμό και επιθετικότητα. Η Βραζιλία προσπάθησε απ’ το πρώτο δευτερόλεπτο να επιβάλει το ρυθμό της, απέναντι στην Αϊτή που δεν έδειξε διάθεση να κλειστεί. Αφήνοντας αρκετούς χώρους στους λατινοαμερικάνους να κάνουν... τα δικά τους. Στο 11’ ο Ραφίνια έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σκόραρε, αλλά ήταν οφσάιντ και έτσι το τέρμα ακυρώθηκε.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα έπαιζε διαρκώς στο όριο του οφσάιντ για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Το έκανε και στο 21’ όταν βγήκε τετ α τετ, «έσκαψε» στην έξοδο του τερματοφύλακα, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Η πίεση της Βραζιλίας καρποφόρησε στο 23’. Ο Βινίσιους μπήκε στην περιοχή από δεξιά και μόλις βρήκε χώρο σούταρε. Ο Πλασίντ απέκρουσε, ο Ντελκρουά δοκίμασε να διώξει, όμως η μπάλα κόντραρε στον Κούνια και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0!

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 36’ για τη «σελεσάο». Ο Πακετά έκλεψε στο χώρο του κέντρου και άφησε στον Βινίσιους που άρχισε την αντεπίθεση. Την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Κούνια, ο οποίος με «κεραυνό» από κοντά έκανε το 2-0!

Η άμυνα της Αϊτής είχε ανέβει ψηλά και η ταχύτητα των Βραζιλιάνων μετέτρεψε σε εύκολη υπόθεση την εξουδετέρωσή της. Στο 45+3’ ο Πακετά με τις εκπληκτικές πάσες του, έβγαλε ακόμη μία στο χώρο. Ο Βινίσιους έφυγε στο χώρο, μπήκε μόνος στην περιοχή και με άνεση πλάσαρε για το 3-0!

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τη Βραζιλία να χαμηλώνει το τέμπο. Άφησε και χώρο στην Αϊτή, ελέγχοντας όμως το ματς σε απόλυτο βαθμό. Ο Βινίσιους κινήθηκε ωραία στο 57’ και γύρισε την μπάλα, αλλά για λίγο ο Ράιαν δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή.

Η Αϊτή «άγγιξε» το γκολ για πρώτη φορά στο ματς στο 63’. Μετά από κόρνερ ο Αντέ πήρε την κοντινή κεφαλιά. Ο Άλισον απέκρουσε, η μπάλα πήρε ύψος και κατευθυνόταν προς τα δίχτυα, με τον Ντανίλο να πετάγεται εκπληκτικά και να διώχνει πριν περάσει τη γραμμή.

Πέντε λεπτά μετά, ο Βινίσιους πάτησε την μπάλα εκπληκτικά για τον Μαρτινέλι, αυτός σούταρε δυνατά από πλάγια θέση και τράνταξε το δοκάρι. Η σημαία σηκώθηκε για οφσάιντ σε οριακή φάση που αν είχε καταλήξει στα δίχτυα θα είχε εξεταστεί απ’ το VAR.

Οι Βραζιλιάνοι άπλωσαν εξαιρετικά το παιχνίδι τους στην αντεπίθεση στο 76’ και έφτασαν κοντά στο γκολ. Ο Έντρικ «έσπασε» στον Ράιαν, αυτός άνοιξε αριστερά στο ανέβασμα του Ντόουγκλας Σάντος, με το σουτ του τελευταίου εντός περιοχής να φεύγει άουτ.

Δύο λεπτά μετά, ο Ράιαν πέρασε κάθετα στον Έντρικ που σκόραρε, όμως ήταν εκτεθειμένος και το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο Ισιντόρ τρία λεπτά πριν τα 90’ κινήθηκε εξαιρετικά από τα αριστερά και μπήκε στην περιοχή, με το πλασέ του από δύσκολη θέση να αποκρούεται από τον Άλισον στην κλειστή του γωνία.

Έτσι το ματς οδηγήθηκε στην ολοκλήρωσή του, με τη Βραζιλία να φτάνει στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Επόμενος αγώνας της "σελεσάο", κόντρα στη Σκωτία. Η Αϊτή θα παίξει με το Μαρόκο.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Ερνάντεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Άρκους, Ζαν Ζακ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντάγκλας Σάντος, Ντανίλο, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες (81΄ Έντερσον Σίλβα), Πακετά (64΄ 'Εντρικ), Βινίσιους (81΄ Ντανίλο Σάντος), Ραφίνια (40΄ λ.τρ. Ράιαν), Κούνια (64΄ Μαρτινέλι)

ΑΪΤΗ (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλάσιντ, Άρκους, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς, Ντουβέρν, Μπελεγκάρντ (81΄ Ετιέν), Ζαν Ζακ, Πρόβιντενς (71΄ Ζοζέφ), Κάσιμιρ (63΄ Ντέεντσον), Πιερό (46' Ισιντόρ)