Ο Βινίσιους Ζούνιορ έκανε πλαστική στο σαγόνι - Η νέα εμφάνιση του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Βραζιλίας, Βινίσιους Τζούνιορ, προχώρησε σε πλαστική επέμβαση στο σαγόνι του κατά τη διάρκεια των διακοπών του μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η αλλαγή στην εμφάνισή του είναι εμφανής, καθώς η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη διακριτικότητα.

Μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας, ο Βινίσιους επέλεξε να παραμείνει στην πατρίδα του συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Βιρτζίνια. Στο πλευρό τους βρέθηκε ο πλαστικός χειρουργός Αλεσάντρο Αλαρσάο, ο οποίος ταξίδεψε από το Μαϊάμι ειδικά για την επέμβαση. Η πλαστική στο σαγόνι έγινε σε μία κλινική με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα του ποδοσφαιριστή.

Το προσωπικό της κλινικής ακολούθησε ειδικό πρωτόκολλο αποτροπής διαρροών, ενώ απαγορεύτηκαν αυστηρά οι φωτογραφίες και τα βίντεο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η προσεκτική οργάνωση αποσκοπούσε στο να προστατεύσει την εικόνα και την προσωπική ζωή του Βινίσιους.