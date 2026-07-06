Μουντιάλ 2026 – Βινίσιους: «Δεν αρνήθηκα την ευθύνη του πέναλτι, αλλά ήταν απόφαση του Αντσελότι»

Απόλυτη σιγή και δάκρυα σε μία χώρα που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Το τελευταίο σφύριγμα στο MetLife Stadium δεν σήμανε μόνο την ήττα της Βραζιλίας με 1–2 από τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Μουντιάλ, αλλά άφησε ακόμη μία βαθιά πληγή, αφήνοντας τους διεθνείς να καταρρέουν στο χορτάρι και εκατομμύρια φιλάθλους βυθισμένους στη θλίψη.

Από το Ρίο ντε Τζανέιρο έως το Σάο Πάολο, η επόμενη μέρα ξημερώνει με σκληρή αυτοκριτική, αναπάντητα ερωτήματα για τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας και την πικρή συνειδητοποίηση ότι το όνειρο για το 6ο αστέρι μετατρέπεται και πάλι σε έναν εθνικό εφιάλτη.

Ο Αντσελότι εξήγησε την επιλογή του Γκιμαράες στο χαμένο πέναλτι της Βραζιλίας

Στο 14ο λεπτό, ο Μπρούνο Γκιμαράες χτύπησε πέναλτι που κέρδισε ο Κούνια, όμως, ο Νίλαντ απέκρουσε και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Αρκετή συζήτηση υπήρξε για τον εκτελεστή, με τον κόσμο να αναρωτιέται γιατί δεν ανέλαβε δράση ο Βινίσιους.

Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι υπάρχει ιεραρχία στις εκτελέσεις πέναλτι, στην οποία ο πλάγιος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι καν στην πρώτη πεντάδα.

«Κάναμε μία ανάλυση όλης της σεζόν, τόσο για εμάς, όσο και τους αντιπάλους μας και καταλήξαμε ότι ο νούμερο 1 εκτελεστής της ομάδας είναι ο Ραφίνια. Από τη στιγμή που ήταν εκτός, δεύτερος στην ιεραρχία είναι ο Νεϊμάρ, μετά ο Ιγκόρ Τιάγκο, έπειτα ο Μπρούνο Γκιμαράες και πέμπτος ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Βινίσιους: «Συγνώμη σε κάθε Βραζιλιάνο, δεν αρνήθηκα την ευθύνη αλλά ήταν απόφαση του Αντσελότι»

Ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη από όλο τον λαό της Βραζιλίας, τονίζοντας ότι «το γεγονός να χάνεις και να αποκλείεσαι, είναι πολύ λυπηρό. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από κάθε Βραζιλιάνο. Ξέρουμε πόσο σημαίνει αυτή η φανέλα και δεν μπορέσαμε να προσφέρουμε αυτό που άξιζε ο λαός μας. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

Αναφορικά με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γκιμαράες, επεσήμανε πως «η απόφαση είναι του προπονητή. Πριν από τον αγώνα, επέλεξε τον Μπρούνο. Ήταν καλύτερος από εμένα στις προπονήσεις. Δυστυχώς, το έχασε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν ήμουν ματαιόδοξος, ποτέ δεν ήθελα να γίνω ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά και γι’ αυτό εκτέλεσε ο Μπρούνο. Ποτέ δεν αρνήθηκα την ευθύνη».

Διαβάστε επίσης