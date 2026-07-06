Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Κασεμίρο μετά τον αποκλεισμό – «Τους απογοητεύσαμε όλους»

Η Βραζιλία ηττήθηκε με 2–1 από τη Νορβηγία και αποχαιρέτησε πρόωρα τον μεγάλο στόχο της επιστροφής στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2002, σκορπίζοντας απογοήτευση στους πολυάριθμους φιλάθλους της «Σελεσάο» ανά τον πλανήτη.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε τους ποδοσφαιριστές του Κάρλο Αντσελότι να αποχωρούν περίλυποι από τον αγωνιστικό χώρο και να ζητούν συγγνώμη από τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες για να τους στηρίξουν απέναντι στην παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Κασεμίρο «λύγισε» αργότερα on air, αναφέροντας συντετριμμένος στη μεικτή ζώνη ότι η συγκεκριμένη γενιά θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κόσμου για την αποτυχία να επαναφέρει την εθνική Βραζιλίας στον παγκόσμιο «θρόνο».

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε μέσος των Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε ότι «είναι δύσκολο. Θέλω μόνο να είμαι με την οικογένειά μου. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, αλλά χάσαμε το όνειρό μας. Απογοητεύσαμε όλους τους Βραζιλιάνους. Θα είμαστε για πάντα η γενιά που δεν κατέκτησε το Μουντιάλ».