Wall Street: Υποχώρησαν οι δείκτες μετά τα ιστορικά υψηλά – Πιέσεις από ομόλογα και επιτόκια

Snapshot Οι βασικοί δείκτες Wall Street έκλεισαν με απώλειες την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, μετά από ιστορικά υψηλά την προηγούμενη ημέρα.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με το 30ετές σε υψηλό 24 ετών, πίεσε τις μετοχές.

Τα πρακτικά της Fed έδειξαν διαφορετικές απόψεις για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, επηρεάζοντας την αγορά.

Οι μικρότερες εταιρείες και οι κατασκευαστές ημιαγωγών δέχτηκαν μεγαλύτερες πιέσεις, με τον Russell 2000 να υποχωρεί κατά 1,3%.

Ο Dow Jones, ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν την πρώτη πτωτική συνεδρίαση μετά από τέσσερις έως πέντε ημέρες ανόδου. Snapshot powered by AI

Με πτώση έκλεισε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, μία ημέρα μετά τα νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500 και τον Nasdaq.

Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων άσκησε πίεση στις μετοχές, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να φτάνει σε υψηλό 24 ετών. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία έδειξαν διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό της κεντρικής τράπεζας για την ανάγκη περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων.

Οι πιέσεις ήταν εντονότερες στις μικρότερες εταιρείες, με τον Russell 2000 να υποχωρεί κατά 1,3%, ενώ απώλειες κατέγραψαν και οι μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 341,41 μονάδων (-0,66%), στις 51.179,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 61,19 μονάδων (-0,22%), στις 27.538,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 17,16 μονάδων (-0,22%), στις 7.801,77 μονάδες.

Οι βασικοί δείκτες περιόρισαν πάντως μέρος των απωλειών τους προς το τέλος της συνεδρίασης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας.

Για τον S&P 500 και τον Dow ήταν η πρώτη πτωτική συνεδρίαση έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ημέρες ανόδου, ενώ ο Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα για πρώτη φορά έπειτα από πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις.