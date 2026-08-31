Αργυρούπολη: Απόπειρα αρπαγής κατήγγειλε ένας 46χρονος, τον πυροβόλησαν στον ώμο

Snapshot Ο άνδρας αντιστάθηκε και δέχθηκε πυροβολισμό στον ώμο από έναν από τους δράστες.

Ο 46χρονος υπέστη διαμπερές τραύμα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο με δικό του μέσο.

Η προανάκριση για το περιστατικό έχει ανατεθεί στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα, τα οποία επιχείρησαν να τον βάλουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο στην Αργυρούπολη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις Αρχές, όταν αντιστάθηκε, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο, ενώ ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα στην οδό Γραβιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 46χρονος που κατάγεται από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σημειώθηκε λίγο κατέθεσε στις Αρχές, ότι τέσσερα άγνωστα άτομα τον πλησίασαν και προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν διά της βίας σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο ίδιος αντιστάθηκε και την ώρα που οι δράστες αποχωρούσαν από το σημείο, ένας από αυτούς τον πυροβόλησε στον ώμο.

Από τον πυροβολισμό ο 46χρονος υπέστη διαμπερές τραύμα. Μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ περιέγραψε τόσο στους γιατρούς όσο και στις Αρχές όσα υποστηρίζει ότι είχαν προηγηθεί.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού στην Αργυρούπολη και να εξακριβωθεί εάν τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν όπως τα έχει περιγράψει ο 46χρονος.