Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκαν οι δύο ανήλικες για την επίθεση σε 13χρονη

Snapshot Δύο 13χρονες παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους σε επίθεση σε συνομήλική τους στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η 13χρονη θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου για τις πρώτες βοήθειες και της συστήθηκε νοσοκομειακός έλεγχος.

Οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμα τέσσερα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό και διερευνούν την υπόθεση για σωματική βλάβη, παράνομη βία και ηθική αυτουργία.

Ερευνάται επίσης αν παραβιάστηκε η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων λόγω ύποπτης βιντεοσκόπησης της επίθεσης, χωρίς όμως να έχει βρεθεί οπτικό υλικό μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Παραδόθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου, δύο 13χρονες, οι οποίες παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους σε επίθεση εις βάρος συνομήλικής τους.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, χτύπησαν τη 13χρονη με σφαλιάρα και την τράβηξαν από τα μαλλιά. Οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά το σχολείο. Η 13χρονη βρισκόταν μαζί με φίλη της κοντά στα γηπεδάκια της περιοχής, όταν τις πλησίασε παρέα ανηλίκων ηλικίας περίπου 12 και 13 ετών.

Σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, το κορίτσι δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί συνέστησαν να μεταβεί και σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμη τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, της παράνομης βίας και της ηθικής αυτουργίας.

Παράλληλα, διερευνάται και ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς η 13χρονη ανέφερε στην κατάθεσή της ότι είχε την εντύπωση πως κάποιοι από τους παρευρισκόμενους κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί ότι πράγματι υπάρχει τέτοιο οπτικό υλικό.

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