Θεσσαλονίκη: Παρέα ανηλίκων 12 και 13 ετών επιτέθηκαν σε 13χρονη

Η 13χρονη μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Παρέα ανηλίκων 12 και 13 ετών επιτέθηκαν σε 13χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Θεσσαλονίκη, μια παρέα ανηλίκων 12 και 13 ετών επιτέθηκε σε 13χρονη κοπέλα το μεσημέρι της Παρασκευής.
  • Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου μετά τον ξυλοδαρμό της.
  • Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και αναζητά τους δράστες της επίθεσης.
  • Οι γονείς της 13χρονης κατέθεσαν στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου για το περιστατικό.
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Συνεχίζονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12-13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο διερχόμενες κοπέλες, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις δύο. Θύμα μια 13χρονη, η οποία αμέσως μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της 13χρονης φέρονται να έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες.

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