Θεσσαλονίκη: Παρέα ανηλίκων 12 και 13 ετών επιτέθηκαν σε 13χρονη

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη, μια παρέα ανηλίκων 12 και 13 ετών επιτέθηκε σε 13χρονη κοπέλα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου μετά τον ξυλοδαρμό της.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και αναζητά τους δράστες της επίθεσης.

Οι γονείς της 13χρονης κατέθεσαν στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12-13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο διερχόμενες κοπέλες, με ένα από τα κορίτσια της παρέας να επιτίθεται και να χτυπά μία από τις δύο. Θύμα μια 13χρονη, η οποία αμέσως μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς της 13χρονης φέρονται να έδωσαν κατάθεση για το περιστατικό στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου, οι οποίοι και αναζητούν τους δράστες.

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