Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Snapshot Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ο eΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους.

Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον ποσά από τη ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν 20.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 100.000 ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 και

από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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