Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα
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  • Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ο eΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους.
  • Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου στις 25 Σεπτεμβρίου.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Επιπλέον ποσά από τη ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν 20.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 100.000 ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,
  • στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 και
  • από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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