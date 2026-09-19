Φοιτητές: Εντός του Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων μετεγγραφής

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Φοιτητές: Εντός του Σεπτεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων μετεγγραφής
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής για πρωτοετείς φοιτητές αναμένεται να ανοίξει εντός Σεπτεμβρίου, με κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες να πρέπει να αποκτηθούν μέχρι 22 Σεπτεμβρίου.
  • Οι αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, με χρήση κωδικών που παρέχονται από τη Γραμματεία της αρχικής Σχολής ή Τμήματος.
  • Κριτήρια για μετεγγραφή είναι η ύπαρξη αντίστοιχου Τμήματος σε άλλη πόλη και η διαφορά μορίων εισαγωγής να μην υπερβαίνει τα 2.750, ενώ υπάρχουν 91 Τμήματα χωρίς αντιστοιχία που αποκλείουν τη μετεγγραφή σε άλλη πόλη.
  • Η ειδική κατηγορία για αδέλφια φοιτητές προβλέπει οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα έως 17.500 ευρώ και ο ανώτατος χρόνος σπουδών.
  • Υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία μετακίνησης σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μετεγγραφής ή δεν βρήκαν θέση, με την αίτηση μετακίνησης να υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση μετεγγραφής.
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Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής για τους πρωτοετής φοιτητές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, απαραίτητη είναι η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων πρόκειται να ανοίξει μέσα στο μήνα.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, κατά το διάστημα που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Για την είσοδό τους στο σύστημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος που έχουν εισαχθεί μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξετάζονται αιτήσεις μετεγγραφής σε αντίστοιχα Τμήματα, καθώς και αιτήσεις μετακίνησης σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις

Τα δύο κριτήρια που πρέπει να εξετάσουν οι φοιτητές είναι αν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα σε άλλη πόλη στο οποίο μπορεί να μεταφέρει τις σπουδές του, καθώς και τη βάση μεταγραφής.

Οι αντιστοιχίες των τμημάτων καθορίζονται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας και δεν αρκεί να έχουν παρόμοιο αντικείμενο σπουδών. Σημειώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 υπάρχουν 91 Τμήματα χωρίς αντιστοιχία με άλλο Τμήμα, επομένως οι φοιτητές δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη πόλη.

Σχετικά με τη βάση μετεγγραφής, η διαφορά ανάμεσα στη βάση εισαγωγής του Τμήματος προορισμού και στα μόρια με τα οποία ο φοιτητής εισήχθη στο αρχικό Τμήμα πρέπει να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια.

Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι διαφορετικό από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Για τη δυνατότητα μετεγγραφής, δεν απαιτείται ο φοιτητής να καλύπτει την ΕΒΕ του Τμήματος προορισμού, αλλά τη βάση μετεγγραφής.

Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγές συγκριτικά με πέρυσι.

Τι ισχύει για τα αδέλφια φοιτητές

Η ειδική κατηγορία των αδελφών έχει ως στόχο, να περιορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες μία οικογένεια αναγκάζεται να συντηρεί τρία διαφορετικά σπίτια. Μεταξύ των προϋποθέσεων αναφέρεται ότι ο αδελφός δεν πρέπει να έχει υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών και ότι η οικογένεια δεν πρέπει να διαθέτει κατοικία στην πόλη όπου πέρασε ο φοιτητής.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 17.500 ευρώ, με βάση τον μέσο όρο τριετίας. Στην κατηγορία μπορούν επίσης να ενταχθούν περιπτώσεις στις οποίες ο αδελφός είναι σπουδαστής στρατιωτικής σχολής, χωρίς φυσικά να μετακινείται ο ίδιος.

Πώς λειτουργούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Στη δεύτερη βασική κατηγορία, η μετεγγραφή δεν είναι εξασφαλισμένη. Επειδή υπάρχει το όριο του 15% των εισακτέων, οι φοιτητές κατατάσσονται ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στα οικονομικά κριτήρια λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ στα κοινωνικά ένας φοιτητής μπορεί να συγκεντρώσει μόρια από περισσότερες από μία κατηγορίες. Τα μόρια προστίθενται και διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία με την οποία διεκδικείται η μετεγγραφή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία διαθέσιμη θέση, προηγείται εκείνος που είχε συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στις Πανελλαδικές.

Μετεγγραφή και μετακίνηση: οι διαφορές

Ξεχωριστή δυνατότητα αποτελεί η μετακίνηση, η οποία αφορά φοιτητές που δεν κατάφεραν να πάρουν μετεγγραφή, είτε επειδή δεν κάλυπταν το όριο των 2.750 μορίων είτε επειδή εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες θέσεις.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ζητηθεί μετακίνηση προς διαφορετικό Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, χωρίς να είναι απαραίτητα αντίστοιχο. Ο φοιτητής, όμως, πρέπει να καλύπτει τη βάση εισαγωγής του συγκεκριμένου Τμήματος και να υπάρχουν κενές θέσεις.

Η αίτηση μετακίνησης υποβάλλεται μαζί με την αίτηση μετεγγραφής. Η διάκριση μεταξύ των δύο διαδικασιών είναι ουσιαστική, καθώς πρόκειται για διαφορετικούς θεσμούς με διαφορετικές προϋποθέσεις.

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