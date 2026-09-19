Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Snapshot Η θερμοκρασιακή απόκλιση στον κεντρικό τροπικό Ειρηνικό έφτασε τους +2,9°C, κοντά στο ρεκόρ του 2015 (+3,0°C).

Ο δείκτης Niño 3.4 κατέγραψε νέα άνοδο, σηματοδοτώντας ισχυρή ενίσχυση του φαινομένου El Niño.

Υπάρχει υψηλή πιθανότητα να σπάσει το ρεκόρ θερμοκρασιακής απόκλισης μέσα στον Οκτώβριο του 2026.

Οι τιμές +2,9°C υπερβαίνουν σημαντικά το όριο +0,5°C που ορίζει τις συνθήκες El Niño.

Η εξέλιξη της τάσης αυτής αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά λόγω της πιθανής επίδρασής της στις κλιματικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα ισχυρή ενίσχυση παρουσιάζει το φαινόμενο El Niño, καθώς ο δείκτης Niño 3.4 κατέγραψε νέα άνοδο, φέρνοντας τη θερμοκρασιακή απόκλιση στην κεντρική τροπική ζώνη του Ειρηνικού Ωκεανού πολύ κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κώστας Λαγουβάρδος, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, η μέση απόκλιση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή Niño 3.4 έφτασε τους +2,9°C σε σχέση με τις κανονικές τιμές.

Πρόκειται για τιμή που βρίσκεται μόλις 0,1°C κάτω από το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην περιοχή κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Το προηγούμενο μέγιστο είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2015, όταν η απόκλιση είχε φτάσει τους +3,0°C.

Με βάση την περαιτέρω ενίσχυση που καταγράφεται, θεωρείται πολύ πιθανό το όριο αυτό να ξεπεραστεί σύντομα, με το ενδεχόμενο ο δείκτης Niño 3.4 να καταγράψει νέο ρεκόρ μέσα στον Οκτώβριο του 2026.

Τι δείχνει ο δείκτης Niño 3.4

Ο δείκτης Niño 3.4 χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών της επιφάνειας της θάλασσας σε κρίσιμη περιοχή του κεντρικού τροπικού Ειρηνικού.

Θετικές αποκλίσεις ίσες ή μεγαλύτερες από +0,5°C συνδέονται με συνθήκες El Niño, ενώ αρνητικές αποκλίσεις ίσες ή μικρότερες από -0,5°C υποδεικνύουν συνθήκες La Niña.

Η τρέχουσα τιμή των +2,9°C βρίσκεται επομένως πολύ πάνω από το βασικό όριο που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συνθηκών El Niño, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερα έντονη θερμή απόκλιση που επικρατεί αυτή την περίοδο στον Ειρηνικό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εάν συνεχιστεί η ίδια τάση, ο Οκτώβριος μπορεί να φέρει μία από τις υψηλότερες – ή ακόμη και την υψηλότερη – τιμή του δείκτη Niño 3.4 των τελευταίων 50 ετών.

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