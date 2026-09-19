Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας- Πού θα έχει μπόρες

Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο, καθώς ο υδράργυρος σημειώνει άνοδο φτάνοντας τοπικά έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όμως, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και πιθανώς της Πελοποννήσου. Την ίδια ώρα, η ατμόσφαιρα στα Δωδεκάνησα θα επιβαρυνθεί ελαφρώς από τη μεταφορά ερημικής σκόνης, αν και οι συγκεντρώσεις θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.

Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 32, στην Ήπειρο από 13 έως 30 και στη Θεσσαλία από 12 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην Πελοπόννησο τους 30, στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου τους 31, ενώ στα Επτάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βόρειους-βορειοδυτικούς, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ασθενείς άνεμοι κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρη συννεφιά, ανέμους νότιους-νοτιοανατολικούς 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ, με το θερμόμετρο να δείχνει από 16 έως 32 βαθμούς.

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