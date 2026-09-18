Ανατριχίλα! Η αγκαλιά Ομπράντοβιτς με την Δέσποινα Γιαννακοπούλου

Μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη της εκδήλωσης του Παναθηναϊκού, με την παρουσία των μελών της ομάδας στο glass floor να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Οι παίκτες και τα μέλη του «τριφυλλιού», αμέσως μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου καθόταν ο εμβληματικός παράγοντας του συλλόγου. Εκεί άφησαν από ένα λουλούδι, τιμώντας τη μνήμη του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού αθλητισμού.

Ξεχωριστό ήταν, παράλληλα, το στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Οι δύο τους συναντήθηκαν και αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, σε μια στιγμή με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου Eurokinissi Sports

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΜΠΟΥΡΓΚ.(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports