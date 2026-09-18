Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπουργκ, οι «πράσινοι» προχώρησαν σε μια ξεχωριστή κίνηση. Τίμησαν τον Τζέντι Όσμαν για την διετή παρουσία του στο «τριφύλλι».

Τον νυν παίκτη του ΠΑΟΚ, βράβευσε ο Φραγκίσκος Αλβέρτης με ένα ξεχωριστό κάδρο που είχε ετοιμαστεί. Ο Τούρκος φόργουορντ συγκινήθηκε, καθώς ο κόσμος τον αποθέωσε.

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